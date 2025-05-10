Ünlü yorumcu Ahmet Çakar, Trabzonspor-Galatasaray maçı sonrası Galatasaray'ın önümüzdeki yılın şampiyonluğunu da garantilediğini iddia etti.

Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan maçın ardından spor yorumcusu Ahmet Çakar, Galatasaray'ın performansına övgüler yağdırdı. Sarı-kırmızılıların önümüzdeki sezonun şampiyonluğunu da ilan ettiğini savunan Çakar, özellikle Alvaro Morata'nın etkili performansına dikkat çekti.

Galatasaray'ın sahadaki oyununu değerlendiren Ahmet Çakar, "Galatasaray, önümüzdeki yılın şampiyonluğunu da ilan etti. Niye? Osimhen'in gideceğini söylüyorum ama hazır takım var. Morata'nın attığı gol, yaptığı hareketler, daha önce girip girip gol atmasıyla 1. santrfor olabileceğini kanıtladığı gibi ki zaten aksini söyleyen ya eşektir ya aptaldır" dedi.

Morata'nın Avrupa Şampiyonu İspanya'nın birinci santrforu olduğunu hatırlatan Çakar, "Morata kim? Avrupa Şampiyonu İspanya'nın 1. santrforu... Icardi de geliyor. Hiç oyuncu alma. Galatasaray, çok şanslı bir takım. Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün iyi değildi ama bu sefer Abdülkerim Bardakcı çıktı. Morata girip gol atıyor." ifadelerini kullandı.

Ahmet Çakar, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a da göndermede bulunarak, "Bugün Ali Koç'un yerinde olsam bu tabloyu gördüğüm anda seçim yapar, giderim. Çünkü önümüzdeki sezon Osimhen kalsın kalmasın, transfer yapsın yapmasın yine şampiyonluğunu ilan etti." diyerek açıklamalarını sonlandırdı.