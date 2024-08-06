Alex de Souza, Beşiktaş'tan transfer yaptırdı! Antalyaspor transferi duyurdu

Brezilyalı teknik direktör Alex de Souza'nın çalıştırdığı Antalyaspor, Beşiktaş'tan Emrecan Uzunhan'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Beşiktaş, Emrecan Uzunhan'ın Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'a kiralandığını açıkladı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Emrecan Uzunhan, 2024-25 sezonu sonuna kadar Antalyaspor’a geçici transfer olmuştur. Emrecan Uzunhan’a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri yer aldı.