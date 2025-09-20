Ali Koç'tan istifa tezahüratlarına tepki: "Sonucunu göreceğiz”

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde olağan seçimli genel kurul toplantısı, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleşiyor. Kongrenin ilk gününde yapılan konuşmaların ardından 7 ve 8. maddelere geçildi. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Başkan Ali Koç ve yönetimin kurulu mali açıdan oy çokluğuyla ibra edildi. 1 Haziran 2025 - 1 Haziran 2026 tarihlerini kapsayan bütçe de oy çokluğuyla kabul edildi.

AZİZ YILDIRIM'IN VETO EDİLMESİNİ İSTEDİĞİ MADDELER VETO EDİLDİ!

Fenerbahçe kongresinde, Yönetim Kurulu'na kulübün taşınmazları hakkında karar alma yetkisinin de aralarında bulunduğu 11., 12. ve 13. maddeler oy çokluğuyla reddedildi. Eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın geçtiğimiz gün "veto edin" dediği maddelerin tamamı veto edildi.

Aziz Yıldırım dün yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Asıl vurgulamak istediğim konu ise, açıklanan genel kurul gündem maddeleri arasında, camiamızın seçilecek olan yeni yönetim kuruluna, olması gerekenin üzerinde yetki tanıyan ve yönetimi, kulübün sahibi konumuna taşıyan, 11, 12 ve 13.maddelerin veto edilmesini önemle tavsiye ediyorum. Söz konusu maddeler, genel kurul üyelerimizin, kulübün sahip olduğu varlıklar üzerindeki söz haklarını tümüyle yönetim kuruluna devretmekte, bu durum kulüp üyelerinin karar mekanizmasındaki etkinliğini sıfıra indirmektedir."

ALİ KOÇ'TAN İSTİFA TTEZAHÜRATINA TEPKİ

Yönetimin yetki istediği maddelerin veto edilmesi sonrası Ali Koç kürsüye geldi, tribünlerden tepkiler yükseldi. Koç, istifa tezahüratlarına tepki göstererek, "İstifa diye bağırmanıza gerek yok, yarın seçim var. Sonucunu göreceğiz." dedi.

Koç, "2013'ten beri yapılan her genel kurulda bu maddeler yer almıştır. Yönetimlerin elini kolunu rahatlatacak, daha rahat karar alması için geliştirilmiş maddedir." dedi.

Yuhalamaların yükselmesi üzerine Ali Koç, "Arkadaşlar bağırarak bir yere varamayız. Bir dinleyin. Yine karar vereceksiniz. 2013 yılından beri bütün genel kurullarda bu maddeler yer almıştır. Bu sanki, bugün gündeme eklenmiş gibi ele alınıyor. Sanki biz ilk defa icat etmişiz gibi. Bu maddeler 2013'ten beri yer alıyor." diye konuştu.