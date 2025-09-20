Sadettin Saran'dan Ali Koç'a olay sözler: 'Rakip olunca mı hain oldum'

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştiriliyor. Seçimin ilk gününde gündemdeki maddelerin görüşülmesi sonrası başkan adaylarının konuşmalarına geçildi. Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran, yoğun destekle birlikte protokol tribününden sahaya inerek kürsüye geldi.

'RAKİP OLUNCA MI HAİN OLDUM?'

Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü'nü kutlayarak sözlerine başlayan Saran, "Buradan mevcut yönetimin lehine konuşma yapanlara ufak bir katkı yapmak isterim. Bundan 1,5 yıl önce sizin lehinize çekildiğimde ben dünyanın en kıymetli adamıydım. Hain değildim. Hatta bana yöneticilik teklif ettiniz. Bana hayat boyu minnettar olacağınızı söylediniz. Rakip olunca mı hain oldum? Ben Zekeriya Öz'e DGM'de ifade verirken siz onlarla locada maç izliyordunuz. Bunun en açık tarihi ile samimiyetsizlik, iki yüzlülük olduğunu söylüyorum. Ben Fenerbahçelileri bahaneler ile yormak istemiyorum. Çünkü sizin bahaneniz bitmiyor. Yarın tarihi bir seçime gidiyoruz. Kulübümüzün başkanı siz kıymetli üyelerimizin oyları ile bölünecek. Ben inanıyorum ki sandıklardan kim çıkarsa çıksın, Fenerbahçe'nin umut dolu şampiyonlukları için sen ben demeden hep birlikte topyekun mücadeleye başlatacağız. Bu süreçte bugüne kadar görülmemiş seçim kampanyası yürüttüm. Seçim atmosferinde kırıcı bir cümlem olduysa herkesin huzurunda özür diliyorum. Çünkü bu camianın birbirine değil, rakiplerine karşı mücadele etmesi gerektiğine inanıyorum. Öncelikle Hakan Bilal Kutlualp ve ekibine teşekkür ediyorum. Camianın yaşadığı mutsuzluğa seyirci kalmadılar. Fenerbahçemiz bu kongrenin sonucu ne olursa olsun, düşmanlığı değil kardeşliği büyütmek zorundadır. Bizler farklı düşünebiliriz ama aynı renklere, aynı armaya tutkuyla bağlıyız. Yarın sandıklardan ben ve ekibimin adı çıkarsa söz veriyorum; Fenerbahçe taraftarlarını, başkanlarını, efsanelerini tek bir cephe haline getirmek için, arkamıza Fenerbahçemizi alıp hep birlikte yarınlara yürümek için elimden geleni sonuna kadar yapacağım. Ben Fenerbahçe'nin Spor Kulübü'nün başkanlıkta bir bayrak değişimine inandığım için aday oldum. Ben, kendime ve size söz verdiğim için bu yola çıktım. Biz Fenerbahçeliler hiçbir zaman umutsuz olmadık. Tarihimiz hangi şartta olursa olsun, yeniden ayağa kalktığımız anlarla doludur. Ben umutsuzluğa daha fazla izin vermemek için buradayım" diye konuştu.

"BU CAMİANIN EN BÜYÜK BEKLENTİSİ, EN BÜYÜK HEDEFİ ŞAMPİYONLUKTUR"

Sarı-lacivertli kongre üyelerine söz veren Saran, "Yarın seçimi kazanırsam da günü geldiğinde bu bayrak değişimini en doğru, en iyi şekilde yapacağıma namusum ve şerefim üzerine söz veriyorum. Sayın Ali Koç, Fenerbahçemiz için çok önemli işler yaptı. Bugüne kadar kulübümüze verdiği maddi destekleri inkar etmek haksızlık olur. Cebinden verdiği para dışında gelir getiren sponsorluklara imza attı. Ama Fenerbahçe'nin kaderi bir kişinin cebinden verdiği paraya indirgenemez. Kulübümüzün nasıl 2018 yılında değişime ihtiyacı varsa bugün de değişime ihtiyacı vardır. Seçimi kazanmam halinde benim olan bahsi geçen şirketi kapatırım. Gözümü dahi kırpmam. Tüm Fenerbahçelilerin içi rahat olsun. Ben Fenerbahçemize zarar verecek bir şey yapmam. Bu camia sözünü tutan başkanlara alışık değil. Beni tanıyacaksınız, daha yeni başlıyoruz. Bu kulübün milyonlarını yöneten başkanının paradan çok daha önemli mirası olmalı. Camiasını birleştirmek, emanet aldığı kulübü doğru yönetmek ve en önemlisi futbolda şampiyonluk getirmek. Bu camianın en büyük beklentisi, en büyük hedefi şampiyonluktur" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE NE MASADA NE SAHADA ASLA YALNIZ KALMAYACAK"

Mevcut yönetime eleştirilerde bulunan Sadettin Saran, "Teknik direktörleri sürekli değiştirip, her sezon bambaşka ihtiyaçlar doğrultusunda transfer planları yapıp son gün alelacele transferlere yöneldiniz, 7 yılda 11 hoca değiştirdiniz. 100'ün üzerinde transfer yaptınız. 3 Temmuz'u bahane etmeyeceğiz dediniz. Ama her fırsatta camiayı ayrıştırmak için bunu yaptınız. 2 Nisan'da tam burada 20 bini aşkın kongre üyesinin kararını hiçe sayarak tersine karar verdiniz. Ortak akıl dediniz ama siz fikir ileten, Fenerbahçe için kafa yoran, öneri sunan kimseyi dinlemediniz. Camiaya hesap vereceğim dediniz ama kendinizden korktunuz. Şampiyonluğa yürüyen takıma hocasına, futbolcusuna şampiyon olamazsınız diye inandırdınız. Bilin ki bu takım sizin seçtiğiniz hocalar ve futbolcular yüzün değil, Fenerbahçe için yola çıkanlara yeni bir macera diyorsunuz; ben demem. Ben asıl neye macera derim; 7 yıldır şampiyon olamayan bir yönetimden şampiyonluk beklemeye macera derim. Alanyaspor maçında tüm Türkiye'nin gözü önünde bir kez daha bir tiyatro sahnelendi. Fenerbahçemizin emeğine ve alın terine bir darbe daha vuruldu. İsimler değişiyor, operasyonlar değişmiyor. Size buradan MHK, TFF, kurullar deyip isimlere indirgemeyeceğim. Fenerbahçe'ye karşı yapılan bu operasyonlar haftalık bir gündem değil. Hele seçim gündemi hiç değil. Yıllardır süre gelen bir sistematik sürecin sonucudur. Unutmayın, bu operasyonun seçime günler kala bir erteleme maçında yaşanması kongreye müdahale diye nitelendirilemez. Bu tablo seçimlerden bağımsızdır. Olayın akıbetinde Başkan Ali Koç ile görüşmüş ne gerekiyorsa yapmamız gerektiğiniz belirttim. Hiçbir şüpheniz olmasın yarın bu kulübün başkanı kim olursa olsun. Fenerbahçe ne masada ne sahada asla yalnız kalmayacak" şeklinde konuştu.

Sarı-lacivertli taraftarların her zaman fedakarlıklar yaptığına dikkat çeken Saran, altyapı ve üst yapıda futbol akılıyla doğru iletişim kuracaklarını söyledi. Saran, "Ben sizden açık çek istemiyorum. Artık bu kulüp bir kişinin cebine değil, camianın omuzlarına yüklenmeli. Mesut ol dediniz, umut olduk. Forma aldık, bilet aldık. Kombineyi tükettik. Ekonomik olarak en zorlandığımız dönemde bile bu kulüpten elimizi çekmedik. Bu yüzden taraftarlarından yeniden fedakarlık isteyen bir başkan olmayacağım. Planımız, programımız hazır. Dersimizi çalıştık, adama göre görev değil, göreve göre adam anlayışı ile bu göreve talip olduk. Seçimi kazanmam halinde stadımızda kombine sayısını 40 bine çıkaracağız. Fenerbahçe'yi yönetmeye talibiz. Sponsorluklarımızı, gelir kalemlerimizi yeni projelerle artıracağız. Altyapıda da, üst yapıda da daha iyi bir futbol aklıyla, daha kararlı, doğru bir iletişimle fark oluşturacağız. Taraftarlarımızla daha adil bir ilişki kuracağız. Bugün istediğimiz net, artık yeniden kazanmak. Fenerbahçe günü kurtaran değil, geleceği planlayan bir finansal yapı ile yönetilmelidir" dedi.

"ŞAMPİYON OLAMAZSAM 2027 OLAĞAN KONGREDE ADAY OLMAYACAĞIM"

Yapılacak seçimin Fenerbahçe'nin şampiyon olup olmayacağına karar verileceği bir seçim olacağını belirten Saran, şunları söyledi: