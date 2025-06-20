Ali Koç'tan kongre sürecine dair açıklama! "İmzalar niye gönderilmedi?"

Muhalefetin kampanyayla olağanüstü genel kurula taşımaya çalıştığı Ali Koç, “İmza demokratik bir hak ama sakıncaları da var. Yakında biz de konuşmaya başlayacağız” dedi.

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Sezon bitmeden kazanın kaymaya başladığı Fenerbahçe’de tansiyon yükselmeye devam ediyor. Muhalefet, yönetimi imza kampanyasıyla olağanüstü genel kurula taşımak için canla başla çalışırken, Başkan Ali Koç’tan sürece dair çıkış geldi.

Adidas’la yapılan sponsorluk anlaşmasında konuşan Ali Koç, takıma odaklı olduklarını vurgulayıp, “Transfer çalışmaları ve yapılanma sürüyor” derken, “Haftalardır imza süreci gündemi meşgul ediyor. Yakında biz de konuşmaya başlayacağız. İmza demokratik bir hak ama gelecekte sebep olabileceği sıkıntılar açısından uygun olmadığını söyledik” ifadesinde bulundu.

ORGANİZE KÖTÜLÜK

Odak noktalarının Fenerbahçe’nin geleceği olduğunu dile getiren Başkan Ali Koç, “Bir sürü insan ‘Konuşun ve bitsin’ diyor. Konuşacağız, bizim de zamanımız gelecek” derken muhalefete de “İmzalar nerede” diye seslendi. Koç, “İmza için yeterli sayıya ulaştığını söyleyenler, bu imzaların kulübe ulaşmasında aynı heyecanı yaşamamaktadırlar. Organize bir kötülük var. Niye bu imzalar hâlâ kulübe getirilmedi? Bu imzaları toplayan arkadaşlar birinci günden bunu excel formatına taşımayı akıl edemediler mi” çıkışında bulunurken “Ciddi medya mensuplarının bunu irdelemesini talep ediyorum” dedi.

HEDEFİMİZ YÜZDE 50

Başkan Ali Koç, “Adidas’ı heyecanlandıracak transfer olacak mı?” sorusuna, “Transferi, planlamamızı her şeyi konuşacak zaman gelecek. Burası forma sponsorluk anlaşması için imza töreni. Forma sattıran iki şey var, yıldız transferi ve sahadaki sonuçlar” cevabı verdi. Koç, bu seneki sponsorluk bütçeleri ve sponsorluktan gelecek rakamın ne kadarının transfer için kullanılacağı yönünde gelen soruyu “Bizim bu seneki en büyük hedefimiz Bankalar Birliği’ne bıraktığımız yüzde 50’nin bütçeye girmesi” sözleriyle cevaplarken, “Geçen sene formalarımızın üzerinde boş yer yoktu, bu sene de aynı şey geçerli” dedi.

FORMADA YİNE YILDIZ YOK

Yeni sezonda da logoda yıldız kullanmayacaklarını söyleyen Ali Koç, “Formada amblemin nasıl kullanacağı Adidas’ın değil, bizim kararımız. Geçen sene nasılsa, öyle devam edecek” dedi. Fenerbahçe, geçen sezon logosunda yıldız kullanmamıştı.

MOURİNHO SÖYLEMİŞ

Jose Mourinho’nun Adidas’la olan anlaşmaya dâhil olup olmadığı sorusuna Ali Koç, “Hocamız aramıza katıldığı günden beri, Adidas’tan bize geri çevirmeyeceğimiz bir teklif geleceğini söylemişti. Sürekli görüşme hâlindeydi. Dediği gerçekleşti” cevabı verdi.

DNA'LAR UYUMLU

F.Bahçe ile Adidas’ın DNA’sının çok uyumlu olduğunu ifade eden Ali Koç, “Fenerium iki senedir 28 milyon avro net kâr sağlıyor. Bu rekabet ile oldu. Rekabetin bereketini gördük. Beş sene önümüzü gördüğümüz çok kuvvetli bir anlaşma var” diye konuştu.