Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Alman futbolunda bir veda daha! Thomas Müller milli takımı bıraktı

Alman futbolunda bir veda daha! Thomas Müller milli takımı bıraktı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Alman futbolunda bir veda daha! Thomas Müller milli takımı bıraktı

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Almanya Milli Takımı'nda yaprak dökümü sürüyor. Futbolu bıraktığını açıklayan Toni Kroos'un ardından Thomas Müller, Almanya Milli Takımı'nı bıraktı.

Alman futbolunun son yıllarda oynayan en büyük efsanelerinden Thomas Müller, milli takımı bıraktığını açıkladı.

Thomas Müller, Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını şu sözlerle açıkladı:

BIRAKMA KARARI ALDIM

"131 milli maç ve 14 yıldan uzun bir süre... Almanya Milli Takımı'nı bırakma kararı aldım. Taraftarlara ve birlikte çalıştığım herkese teşekkür ederim..." 

Alman futbolunda bir veda daha! Thomas Müller milli takımı bıraktı - 1. Resim

DÜNYA KUPASI KAZANDI

Almanya Milli Takımı formasını 131 kez terleten Thomas Müller 45 gol, 41 asistlik skor katkısı verdi. Tecrübeli futbolcu Almanya ile 2014 Dünya Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşadı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Nuri Alço ev sahibiyle mahkemelik oldu! Ödediği kira şaşırttı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trabzonspor'da sağ bek operasyonu! 2 transfer kapıda - SporTrabzonspor'da sağ bek operasyonu!2014'teki tarihi farkın rövanşı daha ağır oldu! Lazio hazırlık maçında CS Auronzo'yu 23-0 yendi - Spor2014'teki tarihi farkın rövanşı daha ağır oldu! Lazio hazırlık maçında CS Auronzo'yu 23-0 yendiBeşiktaş'ta Montero ayrılık için gün sayıyor! La Liga'dan talipleri var - SporBeşiktaş'ta Montero ayrılık için gün sayıyor! La Liga'dan talipleri varAdana Demirspor'un İtalya kampına vize engeli! - SporAdana Demirspor'un İtalya kampına vize engeli!Mourinho'nun yeni yıldızı belli oldu! Fenerbahçe'de N'Golo Kante sürprizi - SporMourinho'nun yeni yıldızı belli oldu!Mourinho 2 yabancı yıldızın biletini kesti! Fenerbahçe satış listesine koydu - SporMourinho 2 yabancı yıldızın biletini kesti!
Sonraki Haber Yükleniyor...