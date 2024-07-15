Alman futbolunda bir veda daha! Thomas Müller milli takımı bıraktı

Almanya Milli Takımı'nda yaprak dökümü sürüyor. Futbolu bıraktığını açıklayan Toni Kroos'un ardından Thomas Müller, Almanya Milli Takımı'nı bıraktı.

Alman futbolunun son yıllarda oynayan en büyük efsanelerinden Thomas Müller, milli takımı bıraktığını açıkladı.

Thomas Müller, Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını şu sözlerle açıkladı:

BIRAKMA KARARI ALDIM

"131 milli maç ve 14 yıldan uzun bir süre... Almanya Milli Takımı'nı bırakma kararı aldım. Taraftarlara ve birlikte çalıştığım herkese teşekkür ederim..."

DÜNYA KUPASI KAZANDI

Almanya Milli Takımı formasını 131 kez terleten Thomas Müller 45 gol, 41 asistlik skor katkısı verdi. Tecrübeli futbolcu Almanya ile 2014 Dünya Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşadı.