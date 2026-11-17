UEFA Uluslar Ligi'nin 6. haftasına 10 maçla devam edildi. A Ligi 2. Grup'ta oynanan maçta Almanya, konuk ettiği Hollanda'yı 5-0'lık skorla mağlup etti.

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Ligde 6. haftanın ikinci gününde, A, B ve C liglerinde karşılaşmalar oynandı.

A Ligi 2. Grup'ta oynanan maçta Almanya, sahasında ağırladığı Hollanda'yı 5-0 mağlup etti.

Ev sahibi ekibe farklı galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Derry Scherhant, 60 ve 71. dakikalarda Florian Wirtz, 65. dakikada Nico Schlotterbeck ve 77. dakikada Brajan Gruda attı.

Yunanistan'ın Sırbistan'ı 1-0 mağlup ettiği grupta, 11 puana sahip takımlardan Almanya ve Hollanda çeyrek final biletini alırken, Yunanistan averajla üçüncü sırada kaldı.

Sırbistan tüm maçlarını kaybetmesine karşın averajı Türkiye'den iyi olduğu için Galler ile birlikte play-out oynama hakkı kazandı.

Almanya - Hollanda

Alınan sonuçlar şöyle:

A Ligi

2. Grup:

Almanya - Hollanda: 5-0

Yunanistan-Sırbistan: 1-0

B Ligi

1. Grup:

Kuzey Makedonya - Slovenya: 0-3

İsviçre-İskoçya: 4-0

C Ligi

3. Grup:

Faroe Adaları - Moldova: 1-0

Kazakistan - Slovakya: 2-2

4. Grup:

Estonya - Bulgaristan: 2-1

İzlanda - Lüksemburg: 3-0

D Ligi

1. Grup:

Cebelitarık - Malta: 1-1

2. Grup:

Litvanya - Lihtenştayn: 2-1

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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