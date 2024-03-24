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Haberler > Spor > Almanya'da gündem Eren Dinkçi! Yıldız oyuncu için kulüp tarihinin en büyük bütçesi ayrıldı

Almanya'da gündem Eren Dinkçi! Yıldız oyuncu için kulüp tarihinin en büyük bütçesi ayrıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Almanya&#039;da gündem Eren Dinkçi! Yıldız oyuncu için kulüp tarihinin en büyük bütçesi ayrıldı

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bonservisi Werder Bremen'de bulunan ve 1 yıllığına Heidenheim'a kiralanan Eren Dinkçi gündemden düşmüyor. Heidenheim'ın, Dinkçi'nin bonservisini almak istediği ve oyuncu için kulüp tarihinin en yüksek bütçesini ayırdığı iddia edildi.

Almanya'da gösterdiği performansla ismi sıklıkla gündeme gelen ve Galatasaray'a transfer olabileceği söylenen Eren Dinkçi hakkında yeni iddialar ortaya atılıyor. 

Bonservisi Werder Bremen'de bulunan ve 1 yıllığına Heidenheim'a kiralanan Eren Dinkçi için Galatasaray'ın yanı sıra Alman ekipleri de devrede.

KULÜP REKORUNU KIRACAK

Sky Sports'un geçtiği habere göre Heidenheim, Eren Dinkçi'nin 5 milyon euroluk serbest kalma bedelini kullanıp oyuncunun bonservisini almak istiyor.

Heidenheim, Eren Dinkçi'yi söz konusu bedelle transfer etmesi durumunda genç futbolcu kulüp tarihinin en pahalı transferi olarak kayıtlara geçecek.

Almanya'da gündem Eren Dinkçi! Yıldız oyuncu için kulüp tarihinin en büyük bütçesi ayrıldı - 1. Resim

MİLLİ TAKIM KARARINI VERMEDİ

Eren Dinkçi'nin saatte 36.41 kilometrelik hızıyla bu sezon Bundesliga'nın en hızlı futbolcusu konumunda bulunuyor.

Milli takım için Eren Dinkçi'nin önünde Almanya ve Türkiye seçenekleri bulunurken, genç futbolcunun bu konuda da henüz kararını vermediği kaydedildi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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