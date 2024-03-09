Alperen Şengün 19 sayı attı, Rockets rahat kazandı

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets, deplasmanda Portland Trail Blazers'ı 123-107 mağlup etti. Şengün karşılaşmada 19 sayı kaydederken, bu sezon maç başı sayı ve ribaunt ortalamaları ile takımında lider durumda bulunuyor.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) heyecan devam ediyor. Milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün 19 sayı, 9 ribaunt, 6 asist, birer blok ve top çalmayla oynadığı mücadelede Houston Rockets, deplasmanda Portland Trail Blazers'ı 123-107 mağlup etti.

İSTATİSTİKLERDE LİDER

Şengün, Rockets'ta bu sezon maç başına 21,2 sayı ve 9,4 ribaunt ortalamaları istatistiklerde lider durumda bulunuyor. Portland Trail Blazers'ta ise Dalano Banton'un bulduğu 30 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

37 SAYIYLA TAKIMINI LİDERLİĞE TAŞIDI

Gecenin bir diğer maçı olan Oklahoma City Thunder-Miami Heat karşılaşmasında ise ev sahibi ekip aldığı 107-100'lük galibiyet ile Batı Konferansı liderliğini ele geçirdi. Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 37 sayı üretirken, bunların 23'ünü ikinci yarıda kaydetti.

Heat'te ise Jaime Jaquez 25 sayı, Jimmy Butler ise 20 sayı ile oynadı.

SONUÇLAR

Philadelphia 76ers-New Orleans Pelicans: 95-103

Washington Wizards-Charlotte Hornets: 112-100

Cleveland Cavaliers-Minnesota Timberwolves: 113-104 (uzatmalarda)

New York Knicks-Orlando Magic: 98-74

Memphis Grizzlies-Atlanta Hawks: 92-99

Oklahoma City Thunder-Miami Heat: 107-100

Los Angeles Lakers-Milwaukee Bucks: 123-122

Portland Trail Blazers-Houston Rockets: 107-123