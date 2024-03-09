Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Alperen Şengün 19 sayı attı, Rockets rahat kazandı

Alperen Şengün 19 sayı attı, Rockets rahat kazandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Alperen Şengün 19 sayı attı, Rockets rahat kazandı
Nba, Alperen Şengün, Shai Gilgeous-Alexander, Haber

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets, deplasmanda Portland Trail Blazers'ı 123-107 mağlup etti. Şengün karşılaşmada 19 sayı kaydederken, bu sezon maç başı sayı ve ribaunt ortalamaları ile takımında lider durumda bulunuyor.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) heyecan devam ediyor. Milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün 19 sayı, 9 ribaunt, 6 asist, birer blok ve top çalmayla oynadığı mücadelede Houston Rockets, deplasmanda Portland Trail Blazers'ı 123-107 mağlup etti.

İSTATİSTİKLERDE LİDER

Şengün, Rockets'ta bu sezon maç başına 21,2 sayı ve 9,4 ribaunt ortalamaları istatistiklerde lider durumda bulunuyor. Portland Trail Blazers'ta ise Dalano Banton'un bulduğu 30 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

37 SAYIYLA TAKIMINI LİDERLİĞE TAŞIDI

Gecenin bir diğer maçı olan Oklahoma City Thunder-Miami Heat karşılaşmasında ise ev sahibi ekip aldığı 107-100'lük galibiyet ile Batı Konferansı liderliğini ele geçirdi. Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 37 sayı üretirken, bunların 23'ünü ikinci yarıda kaydetti.

Heat'te ise Jaime Jaquez 25 sayı, Jimmy Butler ise 20 sayı ile oynadı.

Alperen Şengün 19 sayı attı, Rockets rahat kazandı - 1. Resim

SONUÇLAR

Philadelphia 76ers-New Orleans Pelicans: 95-103
Washington Wizards-Charlotte Hornets: 112-100
Cleveland Cavaliers-Minnesota Timberwolves: 113-104 (uzatmalarda)
New York Knicks-Orlando Magic: 98-74
Memphis Grizzlies-Atlanta Hawks: 92-99
Oklahoma City Thunder-Miami Heat: 107-100
Los Angeles Lakers-Milwaukee Bucks: 123-122
Portland Trail Blazers-Houston Rockets: 107-123

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Rıdvan Dilmen, Galatasaraylı yıldıza övgüler yağdırdı! 'Türkiye'de gördüğüm en iyisi' - SporRıdvan Dilmen, Galatasaraylı yıldıza övgüler yağdırdı! 'Türkiye'de gördüğüm en iyisi'Rekorların hocası Okan Buruk! Mircea Lucescu'yu yakaladı, Kasımpaşa'yı yenerse tarihe geçecek - SporRekorların hocası Okan Buruk!Nihat Kahveci'den Galatasaraylı yıldıza ilginç benzetme! 'Hızlı tren gibi' - SporNihat Kahveci, Galatasaraylı yıldıza bayıldıBeşiktaş’ta gelecek sezon için şimdiden heyecan dorukta! Kupadan sonra hedef 2025 - SporKupadan sonra hedef 2025Avrupa’dan zaferle dönen F.Bahçe’de yeni hedef Pendik! O maç bitti sıra ligde - SporO maç bitti sıra ligde!G.Saray, sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor’a gol oldu yağdı! Aslan’ın iştahı açık - SporAslan’ın iştahı açıkOkan Buruk'tan Çaykur Rizespor maçı sonrası şampiyonluk sözleri! 'Yolumuz belli' - SporOkan Buruk'tan Çaykur Rizespor maçı sonrası şampiyonluk sözleri! 'Yolumuz belli'
Sonraki Haber Yükleniyor...