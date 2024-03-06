Alperen Şengün NBA tarihine geçti! Türk basketbolcu Mehmet Okur'un rekorunu kırdı

NBA'de Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, San Antonio Spurs karşısında gösterdiği performansla tarihi bir rekora imza attı. Mehmet Okur'a ait rekoru geride bırakan Alperen, Spurs'a karşı 45 sayı kaydetti.

Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, NBA'de bir maçta en çok sayı atan Türk basketbolcu olarak tarihe geçti.

Milli oyuncunun üst düzey performans sergilediği gecede Houston, San Antonio Spurs'u 114-101 mağlup etti.

Alperen Şengün maçı 45 sayı, 16 ribaunt, 3 asist, 5 top çalma ve 1 blokluk tarihi performansla tamamladı.

Müsabakayı 45 sayı, 16 ribaunt, 3 asist, 5 top çalma ve 1 blokluk istatistiklerle tamamlayan Alperen Şengün birçok rekoru da kırmış oldu.

Sayı ve top çalmada kariyer rekorunu kıran Alperen Şengün, NBA tarihinde 45+ sayı, 15+ ribaunt ve 5+ top çalma istatistiğine ulaşan en genç oyuncu oldu.

ALPEREN ŞENGÜN, MEHMET OKUR'U GEÇTİ

Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün attığı 45 sayı ile NBA'de en çok sayı atan Türk basketbolcu oldu.

Önceki Rekor 43 sayı ile Mehmet Okur'a aitti. Öte yandan Alperen, Yao Ming'den beri bir Houston Rockets pivotunun en çok sayı attığı maçı geride bıraktı.