İşte Galatasaray'ın 10 maçlık fikstürü! Öyle üç sert deplasman var ki...

Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş'ı Tüpraş Stadı'nda deviren Galatasaray, son 10 maçta 5 deplasmana gidecek.

Sparta Prag karşısında Avrupa Ligi'ne, Karagümrük karşısında da Türkiye Kupası'na veda eden Galatasaray, bir yandan da iç sorunlarıyla uğraşırken, son derece kritik bir Beşiktaş deplasmanına çıktı. Sarı-Kırmızılı ekip, olası bir puan kaybında şampiyonluk yarışında da ciddi yaralar alacaktı. Ancak Dolmabahçe'deki tek gollü zafer, bir anda üst üste 2. lig şampiyonluğunun kapılarını ardına kadar açtı.

Son derece yoğun bir fikstürden geçen, 10 günde 4 maça çıkan, bu süreçte sakatlıklar ve cezalar veren Galatasaray, Beşiktaş deplasmanı sonrası tam anlamıyla bir rahatlama periyoduna giriyor.

GALATASARAY İSTANBUL DIŞINA 3 KEZ ÇIKACAK

Kalan 10 haftada Galatasaray'ı İstanbul dışında sadece 3 deplasman maçı bekliyor. Sarı-Kırmızılılar, 32. haftada Alanyaspor'a, 34. haftada Adana Demirspor'a, ligin biteceği 38. haftada da Konyaspor'a konuk olacak. Dış sahadaki diğer 2 maç ise 30. haftada Kasımpaşa ve 36. haftada Karagümrük'e karşı. Cim Bom, iç sahadaki 5 maçta ise 29. haftada Rizespor'u, 31. haftada Hatay'ı, 33. haftada Pendikspor'u, 35. haftada Sivasspor'u ve 37. haftada ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

ABDÜLKERİM - KAAN - İCARDİ - AURİER - ZİYECH GERİ DÖNÜYOR

Aslan'ın kalan haftalardaki bir başka avantajı da hafif sakatlığı bulunan Abdülkerim, Kaan Ayhan, Icardi gibi isimlerin artık dinlenme fırsatı bulacak olmaları. Bununla beraber yeni sağ bek Serge Aurier ile uzun süredir kadroda yer almayan Hakim Ziyech de takıma geri dönecek. Orta alanda Ndombele'nin toparlanması, Oliveira'nın da Okan hoca ile yaşadığı problemin ardından affedilmesi durumunda kadro rekabeti artarken, yedek kulübesi de güçlenecek.