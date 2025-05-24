Anadolu Efes'ten kritik galibiyet! Beşiktaş'ın rakibi Galatasaray oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi 24 Mayıs 2025 22:54 - Güncelleme: 24 Mayıs 2025 22:54 - Güncelleme:

Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon tamamlanırken, Anadolu Efes son hafta Beşiktaş'ı mağlup etti. Bu sonuçla Beşiktaş, play-off'ta Galatasaray ile eşleşti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon heyecanı tamamlandı. 28. hafta mücadelesinde Anadolu Efes, Sinan Erdem'de Beşiktaş Fibabanka'yı konuk etti. Nefes kesen maçta kazanan taraf 90-87'lik skorla Anadolu Efes oldu. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş Fibabanka, ligi averajla 2. sırada bitirdi ve play-off çeyrek finalinde Galatasaray ile eşleşti. Efes ise sezonu 3. sırada tamamlayarak Pınar Karşıyaka'nın rakibi oldu.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Yasin Görkem Erduran