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Anadolu Efes'ten kritik galibiyet! Beşiktaş'ın rakibi Galatasaray oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Anadolu Efes&#039;ten kritik galibiyet! Beşiktaş&#039;ın rakibi Galatasaray oldu
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon tamamlanırken, Anadolu Efes son hafta Beşiktaş'ı mağlup etti. Bu sonuçla Beşiktaş, play-off'ta Galatasaray ile eşleşti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon heyecanı tamamlandı. 28. hafta mücadelesinde Anadolu Efes, Sinan Erdem'de Beşiktaş Fibabanka'yı konuk etti. Nefes kesen maçta kazanan taraf 90-87'lik skorla Anadolu Efes oldu.

Anadolu Efes'ten kritik galibiyet! Beşiktaş'ın rakibi Galatasaray oldu - 1. Resim

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş Fibabanka, ligi averajla 2. sırada bitirdi ve play-off çeyrek finalinde Galatasaray ile eşleşti.

Efes ise sezonu 3. sırada tamamlayarak Pınar Karşıyaka'nın rakibi oldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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