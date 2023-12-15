15 Aralık 2023 17:14 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 17:17

Editör: Kutal Bilgetekin / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Büyük umutlarla kiralanan İspanyol oyuncu Angelino’nun bir türlü istenilen performansa ulaşamaması üzerine futbolseverler tarafından sözleşme detayları merak edilmekte. Angelino’nun satın alma opsiyonunun dolmasına 1 maç kalan Angelino ile ilgili kullanıcılar en çok Angelino Galatasaray'da kalacak mı? Angelino'nun satın alma opsiyonu zorunlu mu? Galatasaray Angelino’nun satın alma opsiyonunu kullandı mı? Angelino hangi takımdan kiralandı? Angelino’nun satın alma opsiyonu zorunlu mu? gibi soruların cevaplarını araştırılıyor.

ANGELİNO GALATASARAY'DA KALACAK MI?

Sabah’ın haberine göre Galatasaray, Kophenag’a 1-0 kaybettiği Şampiyonlar Ligi mücadelesinin ardından Angelino’yu süresiz olarak kadro dışı bıraktı. Angelino bir maç daha forması giymesi halinde Galatasaray, Leipzig’e 6 milyon Euro satın alma opsiyonu ödemek zorunda kalacak. Devre arası transfer döneminde Galatasaray’ın Angelino yollarını ayırması bekleniyor.

ANGELİNO'NUN SATIN ALMA OPSİYONU ZORUNLU MU?

Bu sezon Galatasaray ile 19 maçta forma giyen Angelino’nun bir maç daha forma giymesi halinde zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek.

ANGELİNO HANGİ TAKIMDAN KİRALANDI?

İspanyol oyuncu Angelino, Almanya'nın Leipzig takımında satın alma opsiyonu ile kiralandı.