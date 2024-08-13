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Antalyaspor Arjantinli golcü Adolfo Julian Gaich'i kadrosuna kattı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Süper Lig takımlarından Antalyaspor, Arjantinli forvet Adolfo Julian Gaich'i kadrosuna kattı. 25 yaşındaki forvet kiralık olarak forma giyecek.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, 25 yaşındaki Arjantinli forvet Adolfo Julian Gaich'i kiralık olarak renklerine bağladı.

Kulübün sosyal medya hesabından "Hoş geldin Adolfo Julian Gaich" başlığıyla yapılan paylaşımda, "Antalyaspor'umuz, Arjantinli golcü Adolfo Gaich ile satın alma opsiyonlu kiralık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza 'hoş geldin' der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

 
Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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