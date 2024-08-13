Antalyaspor Arjantinli golcü Adolfo Julian Gaich'i kadrosuna kattı
Düzenleyen: Hüseyin Ekici / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Spor Haberleri / Anadolu Ajansı
Süper Lig takımlarından Antalyaspor, Arjantinli forvet Adolfo Julian Gaich'i kadrosuna kattı. 25 yaşındaki forvet kiralık olarak forma giyecek.
Kulübün sosyal medya hesabından "Hoş geldin Adolfo Julian Gaich" başlığıyla yapılan paylaşımda, "Antalyaspor'umuz, Arjantinli golcü Adolfo Gaich ile satın alma opsiyonlu kiralık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza 'hoş geldin' der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Düzenleyen: Hüseyin Ekici - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı