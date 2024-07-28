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Antalyaspor Paraguaylı golcü Braian Jose Samudio Segovia'yı transfer etti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Antalyaspor Paraguaylı golcü Braian Jose Samudio Segovia&#039;yı transfer etti

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Yeni sezonun hazırlıklarını sürdüren Antalyaspor, kadrosunu Paraguaylı golcüyle güçlendirdi. Akdeniz ekibi, Braian Jose Samudio Segovia'yı iki yıllığına transfer etti.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Paraguaylı forvet Braian Jose Samudio Segovia'yı iki yıllığına renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Samudio, yeni ailesiyle mutlu olduğunu belirtti.

Antalyaspor Paraguaylı golcü Braian Jose Samudio Segovia'yı transfer etti - 1. Resim

Türkiye'ye dönmeyi çok istediğini ifade eden Samudio, "Şimdi futbolumu tekrar gösterebilmek için büyük bir fırsatım var." dedi.

Teknik Direktör Alex de Souza'nın olağanüstü bir oyuncu, harika bir insan ve teknik direktör olduğunu vurgulayan Samudio, kendisinden çok şey öğreneceğine inandığını kaydetti.

Açıklamada Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’ndeki imza töreninde kulüp yönetim kurulu üyeleri Cesur Burak Akar ve Recep Bayraktar'ın da yer aldığı bildirildi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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