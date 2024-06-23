Arda Güler neden 11'de yoktu? Avrupa medyası şaşkına döndü

Gürcistan maçında attığı enfes golle ayakta alkışlanan Arda Güler'in Portekiz karşılaşmasında ilk 11'de yer almaması Avrupa medyasının da dikkatini çekti.

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024'teki 2. maçında Portekiz'e 3-0 yenildi. Gruptan çıkma umudunu Çekya maçına bıraktı.

Kadro tercihi nedeniyle eleştirilen Milli Takım'ın hocası Montella'nın ilk 11'de yer vermediği Arda 70. dakikada oyuna girdi.

Arda'nın ilk 11'de oynamaması Avrupa basını tarafından da merak konusu oldu.

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AS GAZETESİ - (ALFREDO RELANO): ARDA GÜLER NEDEN 11'DE OYNAMADI?

"Arda Güler, oyuna girdiğinde varlığını hissettirdi. Orta alanda ve ceza sahasına yakın bölgede topu anlamlı bir şekilde dolaştırdı ve işler onun etrafında gelişti. Bu durum, neden maça ilk 11'de başlamadığını anlamayı zorlaştırıyor. Montella'nın kendisini ön plana çıkarmak isteyen ve basının, ana figürüne yönelik övgülerine kıskançlıkla tepki veren teknik adamlardan biri olmasından korkuyorum."

THE SUN: ARDA HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATMADI

"Genç futbolcu Arda Güler, Portekiz karşısında Türk taraftarların sahada görmek istediği oyuncuydu ve oyuna girdiği andan itibaren de hayal kırıklığına uğratmadı. Arda oyuna girdikten sonra, üçüncü bölgede topu ileri taşıyan pas denemelerinde beşte beşle, yüzde yüz isabetle oynadı. Tüm maç boyunca hiçbir oyuncu üçüncü bölgede bu kadar çok pas yapmadı."

CALCIOMERCATO: ARDA VE KENAN...

"Montella, hem Juventus oyuncusu Kenan Yıldız'ı, hem de hafif bir kas yorgunluğu yüzünden Gürcistan'a karşı attığı müthiş golden sonra fenomen Arda Güler'i ilk 11'e almayarak kadro seçiminde şaşırttı."

BOLAVIP: ARDA GÜLER NEDEN 2. YARIDA OYUNA GİRDİ?

"Arda Güler neden Türkiye-Portekiz maçında ikinci yarıda oyuna girdi?' başlığıyla yayınlanan haberde şu değerlendirmelere yer verildi: "Dortmund Stadı'nda Türkiye'nin Portekiz'e yenildiği karşılaşmada Arda Güler, Vincenzo Montella'nın ilk 11'inde yer almadı. Real Madridli futbolcu, ilk hafta Gürcistan karşısında ilk 11'de forma giymiş, hatta gol bile atmıştı. Ancak bu kez ikinci yarı oyuna alındı."