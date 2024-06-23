Şaşırdık, dağıldık... EURO 2024'e neşeli girdik, Portekiz'den fark yedik

Arda, Kenan, Mert Müldür ve Mert Günok on birde yoktu... Şaşkın başladığımız maçta şaşkın hatalar yaptık. Silva ile öne geçen Portekiz önünde Samet file bekçimiz Altay’la anlaşamayınca bizim kalemizi vurdu. Fernandes son sözü söyledi. Yine de Çekya’dan puan alırsak son 16’ya kalacağız.

UĞUR AKTAN'IN HABERİ - Almanya’da düzenlenen EURO 2024’e uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek Gürcistan galibiyetiyle başlayan A Millî Takım’ımız, ikinci maçında turnuvanın favorileri arasında yer alan güçlü rakibi Portekiz karşısında dağıldı: 3-0. Teknik direktörümüz Vincenzo Montella’nın Gürcistan karşısında galibiyete uzanan ilk 11’den dört değişiklik yaptığı ilk 11’de ilk maçımızın yıldızı Arda kenarda kalırken, İtalyan teknik direktör eleştirilerin odağı oldu.

ASLINDA İYİ BAŞLADIK

Karşılaşmada ilk gol fırsatını yakalayan taraf ay yıldızlı takımımız olurken, Zeki’nin 6. dakikada sağdan yaptığı orta sonrasında golle burun buruna gelen Kerem istediği vuruşu yapamadı. İlk dakikalardaki tutukluğu üzerinden atan Portekiz zaman ilerledikçe oyundaki kontrolü ele geçirirken, dengeyi bozan gol Leao’nun taşıdığı top sonrasında 21’de Bernardo Silva’dan geldi ve turnuvada ilk defa skorda geriye düştük: 1-0.

ÇEKYA MAÇI FİNAL

İlk gol sonrası konsantrasyon düşüşü dikkati çeken millî takımımızda 28’de Samet ve Altay’ın ortaklaşa hatası turnuvanın bireysel hatayla gelen en basit golüne neden oldu ve geri pas sonrası topu ağlarımızdan çıkardık: 2-0. 55’te savunma arkasına koşu atan Ronaldo kaleci Altay’la karşı karşıya kaldı ve atmak yerine attırmayı seçince Fernandes skoru 3-0’a getirdi. Son 20’de oyuna giren Arda da skoru değiştiremeyince gözler Çekya maçına çevrildi.

KORKUNÇ HATA

Takımımız gerideyken büyük bir hatayla ikinci golü yedik. Gürcistan maçının iyilerinden stoperimiz Samet Akaydin kaleci Altay’a geri pası vermek istedi. Altay’ın kalesinden açıldığını fark etmeyen futbolcu topu kendi ağlarına yolladı.

CR7 İÇİN SAHAYA DALDILAR

Karşılaşmada Cristiano Ronaldo hayranı dört taraftar sahaya daldı. Maçın oynanmasını umursamayan CR7 hayranlarından biri koşarak futbolcunun yanına geldi ve fotoğraf çektirmek istedi. Ronaldo bu isteği kırmayınca ortaya renkli görüntüler çıktı.

ARDA NE YAPSIN?

Maçın son bölümünde sahaya giren Arda Güler üç farklı geride olmamıza rağmen takımı hareketlendirdi. Fakat artık çok geçti. Oyuncumuzun yüz ifadesi, “Ben ne yapayım?” dercesine üzüntü yüklüydü.

EURO 2008'DEKİ GİBİ! YİNE BİR ÇEKYA VİRAJI

Dünkü maç sonrası akıllara EURO 2008 turnuvası geldi. Gruptan çıkmak için son maçta Çekya ile karşılaşmış ve 2-0 geri düştüğümüz karşılaşmayı son 15 dakikada Arda Turan ve Nihat Kahveci’nin iki golüyle kazanarak çeyrek finale çıkmıştık.

ARDA GÜLER'İN YEDEK KALMASI BÜYÜK SÜRPRİZ OLDU...

Arda Güler’in yedek kalması dünyayı da şoke etti. Maç öncesi başta İspanyol basını olmak üzere futbol dünyası Arda Güler-Cristiano Ronaldo karşılaşmasını kapaklarına taşımış ve ikilinin maça damga vuracak oyuncular olduğunu haberleştirmişti. Fakat Vincenzo Montella’nın Gürcistan maçının kahramanı Arda’yı yedek kulübesinde oturtması büyük hayal kırıklığına sebep oldu.

TRİBÜNLER İSTEDİ AMA

Arda 3-0 geride olduğumuz sırada 70. dakikada oyuna girebildi. Tabi ki iş işten çoktan geçmişti. Üstelik tribünde bulunan binlerce Türk taraftar maç 2-0 devam ederken ısrarla Arda Güler’in oyuna girmesini isteyen tezahüratlarda bulunmuştu. Buna rağmen Montella genç yıldızı geç oyuna soktu. Sosyal medyada gerek Türkiye içinden gerekse yabancı ülkelerden olsun futbolseverler şaşkınlık mesajları paylaştı.

İSMAİL YÜKSEK: DERS ALMALIYIZ

İkinci yarıda oyuna giren orta saha oyuncumuz İsmail Yüksek, “Uzun süreli sakatlıktan çıktım, kendimi iyi hissediyorum. Hoca hamle oyuncusu olmamı istedi. Tersine bir şey söylemek olmaz. Ders çıkarmalıyız. Kendi hatalarımızdan goller yedik” dedi.

FERDİ: ANALİZ YAPACAĞIZ

Sol bekimiz Ferdi Kadıoğlu üzgün olduklarını söylerken, “Portekiz kaliteli oyuncularıyla bize problem çıkardı. Çekya ile oynayacağız ve çok daha iyi olmamız gerekiyor. Ben takıma çok güveniyorum. Bu maçta neyi kötü yaptık analiz edeceğiz” açıklaması yaptı.