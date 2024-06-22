Türkiye-Portekiz maçı öncesi büyük skandal! A Milli takıma yapılan ayıp sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Türkiye-Portekiz maçı öncesi A Milli futbol takımımıza yapılan büyük ayıp sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Güvenlik görevlisi teknik direktör Montella'yı tanımadı. Montella ise yaka kartını güvenlik görevlisine göstererek içeri girmek zorunda kaldı.

Almanya’daki EURO 2024’te oynadığı ilk maçta Gürcistan engelini 3-1’lik skorla geçen A Millî Futbol Takımı’mız bugün Portekiz ile karşı karşıya geldi. Maç öncesi yaşanan skandal olay sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

MONTELLA İÇERİ ALINMADI

Milli takım stada geldiği sırada teknik direktör Montella'ya güvenlik görevlisi tarafından büyük ayıp yapıldı. Montella'yı tanımayan görevli, teknik adamı içeri almadı. Montella ise güvenlik görevlisinin tavrına karşı yaka kartını gösterdi.

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Yaşananlar sosyal medyada tepki çekerken bir vatandaş "Bir insan Montella'yı nasıl tanımaz ya şaka gibi olay" yorumunda bulundu.