Arda Güler'in maç sonu 'Montella' paylaşımı olay oldu

A Milli Futbol Takımımızın genç yıldızı Arda Güler, 3-0 kaybedilen Portekiz maçının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Vincenzo Montella'ya da yer verdi.

EURO 2024'e Gürcistan galibiyeti ile başlayan ancak F Grubu ikinci maçında Portekiz'e mağlup olmasıyla birlikte 3 puanda kalan kırmızı beyazlılar grupta ikinci sırada yer alırken, puanını altıya yükselten Portekiz liderlik koltuğuna oturdu.

Gürcistan maçında attığı golle gündem olan, ardından Portekiz maçına yedek başlaması ile tartışmaları da beraberinde getiren Arda Güler, 3-0 kaybedilen maçın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

MONTELLA İLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Arda Güler'e ilk 11'de yer vermeyen Teknik Direktör Vincenzo Montella, hem maç öncesi hem de maç sonrası hedef tahtasına oturtulan isim olmuştu. Güler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Montella ile olan bir fotoğrafına yer verdi.

"BU TAKIMA İNANMAKTAN VAZGEÇMEYİN"

Genç yıldız, ikinci paylaşımında ise Milli Takım'dan takım arkadaşlarının yer aldığı bir fotoğrafla birlikte şu sözlere yer verdi: "Bu takıma inanmaktan ve bizi desteklemekten vazgeçmeyin çünkü biz son dakikaya kadar ülkemiz için savaşmayı bırakmayacağız."

ARDA GÜLER NEDEN İLK 11'DE BAŞLAMADI?

Vincenzo Montella, Türkiye-Portekiz maçının ardından Arda Güler'in maça ilk 11'de başlamamasını şu sözlerle açıklamıştı:

"Arda konusuna gelince, o konuda üzgünüm. Hakikaten yorgundu ve sakatlık riski vardı. Oyuna alırken, almasak mı diye düşündüm. Ama 3-0'da belki bir gol atarız düşüncesi oyuna almama neden oldu."