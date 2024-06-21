Arda Güler'in Gürcistan'a attığı golün hikayesi dikkat çekti

Milli takımın genç yıldızı Arda Güler'in Gürcistan'a attığı gol spor kamuoyunda konuşulmaya devam ediyor. Arda Güler'in Fenerbahçe idmanlarında bu gol için bıkmadan çalıştığı ortaya çıktı.

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın önemli yıldızlarından biri olan Arda Güler'in Gürcistan'a attığı muhteşem gol spor kamuoyunun gündeminden düşmüyor. Arda Güler'in sağ çaprazdan içeri girerek sol ayağıyla uzak köşeye yaptığı vuruşun hikayesi dikkat çekti.

ARDA GÜLER PANDEMİ BOYUNCA DENEDİ

Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'na Gürcistan'ı 3-1 yenerek 3 puanla başlayan millilerde Arda Güler'in performansı ilgi odağı oldu.

Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, Fenerbahçe'de forma giydiği döneme denk gelen pandemi süreci akıllara geldi. Gürcistan mücadelesi, Arda Güler'in açıklamalarında "çok çalışıyorum" dediği günlerin karşılığını aldığı bir maç oldu.

Gözlerden uzak olarak Fenerbahçe Fikirtepe Tesisleri'nde altyapı hocaları ile birlikte idmanlarına devam eden Arda Güler, bol bol frikik ve çaprazdan şut çalışması yapmıştı.

O dönemde Gürcistan'a attığı golün bölgesinden şut çalışmaları yapan genç yetenek, vuruşunun mükemmel olması için yüzlerce denemede bulundu.

ARDA GÜLER HER İDMAN SONRASI ŞUT VE FRİKİK ÇALIŞTI

Yaptığı her idman sonrası Arda Güler, bu şut denemelerine devam etti. Başarılı oyuncu bu alışkanlığını geçtiğimiz sezon gittiği Real Madrid'de de devam ettiriyor.

19 yaşındaki Arda Güler, Gürcistan maçından sonra golü ile ilgili sorulan sorulara, "İdman sonlarında da bu vuruşu çok çalışıyorum. Buralardan şuta çok çalışıyorum. Maçta da böyle gol attığım için çok mutlu oldum." ifadelerini kullanarak cevap vermişti.