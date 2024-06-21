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Portekizli Jota'dan Türkiye ve Arda Güler hakkında çarpıcı yorum

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Portekizli Jota&#039;dan Türkiye ve Arda Güler hakkında çarpıcı yorum

Spor Haberleri

Türkiye'nin cumartesi akşamı karşılaşacağı Portekiz'de forma giyen Jota, ay yıldızlılar ve Arda Güler hakkında konuştu. Türkiye'nin yetenekli ve tehlikeli bir takım olduğunu söyleyen Jota, Arda Güler hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

Avrupa Şampiyonası F Grubu'nda yer alan Türkiye ile Portekiz, cumartesi akşamı karşı karşıya gelecek. Portekiz milli takımı kadrosunda yer alan Diogo Jota, Türkiye ve Arda Güler hakkında açıklamalarda bulundu.

Portekizli Jota'dan Türkiye ve Arda Güler hakkında çarpıcı yorum - 1. Resim

JOTA TÜRKİYE HAKKINDA NE DEDİ?

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın yetenekli isimlere sahip olduğunu söyleyen Jota, "Türkiye ilk maçı kazanmış olmanın verdiği beklentiyle daha fazla oynayabilir ya da eşit şartlarda oynayabilir. Madalyonun iki yüzü var. Zor bir maç olacak, Çekya'dan farklı olacak. Türkiye'ye Gürcistan'ın verdiği alanları vermeyeceğiz." dedi.

Jota, Türkiye'nin Çekya'dan daha farklı bir takım olduğunu sözlerine ekledi. Türkiye'nin tehlikeli yanlarını ezberlediklerini vurgulayan Portekizli oyuncu, "Maçın başlangıcını gördüm. Türkiye harika bir başlangıç yaptı, bir gol attı ve bir gol daha atabilirdi ama iptal edildi. Türkiye iki harika gol attı ve onlara aynı alanı veremeyiz. Oyunu daha fazla kontrol etmeliyiz. Bireysel olarak Çekya'dan daha iyi bir takım ile karşılaşacağız." ifadelerini kullandı.

Portekizli Jota'dan Türkiye ve Arda Güler hakkında çarpıcı yorum - 2. Resim

JOTA'DAN ARDA GÜLER YORUMU

Son olarak genç yıldızımız Arda Güler hakkında konuşan Diogo Jota, "Sahip olduğu kaliteyi biliyorum ama bir fikrim yok. Türkiye bireysel açıdan harika bir seçkiye sahip. Daha fazla topa sahip olmalı ve fark oluşturmak için sahip olacakları süreyi azaltmaya çalışmalıyız." sözlerini sarf etti.

Portekizli Jota'dan Türkiye ve Arda Güler hakkında çarpıcı yorum - 3. Resim

Düzenleyen:  - Spor
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