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Sergen Yalçın'dan Gürcistan maçı sonrası sert eleştiri! Arda Güler yorumu şaşırttı

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Sergen Yalçın&#039;dan Gürcistan maçı sonrası sert eleştiri! Arda Güler yorumu şaşırttı

Spor Haberleri

Eski futbolcu ve teknik direktör Sergen Yalçın, Milli Takım'ın Gürcistan maçı sonrası açıklamalar yaptı. Yalçın'ın eleştiri oklarının hedefinde Montella ve Arda Güler vardı. İşte Yalçın'ın açıklamaları...

ürkiye, EURO 2024'te Gürcistan ile karşılaştı. A Milli Takım, F Grubu'ndaki rakibini Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleri ile 3-1 mağlup etti.

Sergen Yalçın ise karşılaşmayı Candaş Tolga Işık’ın YouTube platformunda sürdürdüğü Kafa programında sertçe eleştirdi.

BUGÜN ŞANSA OLDU

Vincenzo Montella'nın hamleleri hakkında da konuşan Yalçın,"Montella adına çok ciddi bir şey söyleyeceğim. 75. dakikada 5'li savunmaya dönemezsin hocam. Hiç olmadı bu. 5'li savunmaya dönmek, oyunculara 'Geride bekleyin' demektir. Bu maç 2-2 bitseydi, şimdi ne konuşacaktık mesela? 2-2 bitmedi ama bugün için şansa oldu.

Sergen Yalçın'dan Gürcistan maçı sonrası sert eleştiri! Arda Güler yorumu şaşırttı - 1. Resim

15 DAKİKA EZİYET YAŞATTI

Kazanarak başlamak çok iyi ama oynanan oyunu göz ardı edemeyiz. Gürcistan'a bu kadar pozisyon veremezsin. Kendimizi kandırmayalım. Bu oyun, konuşulmak zorunda. Son 15 dakika eziyet yaşattı. Bu eziyeti yaşatmasına gerek yoktu. Gürcistan, bundan sonra kalan iki maçta gol bile atamaz." diyerek eleştirdi.

ARDA GÜLER ATTIĞI GOL DIŞINDA YOK

Attığı şahane golle tüm dünyada gündem olan Arda Güler'i eleştiren Yalçın, "Arda'nın çok daha fazla oyuna ağırlığını koyması lazım. Sadece 1 gol atmakla olmaz o maçlarda. Tamam müthiş bir gol attı kazanmamızı sağladı ona altın madalya takalım ama malesef hiç yok. Attığı gol dışında yani oyunda hiç yok" dedi.

 

Düzenleyen:  - Spor
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