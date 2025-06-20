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Arda Güler'e Toni Kroos rolü! Xabi Alonso'dan yeni görev

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Arda Güler&#039;e Toni Kroos rolü! Xabi Alonso&#039;dan yeni görev
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kulüpler Dünya Kupası’nda Real Madrid ile Al Hilal 1-1 berabere kaldı. Arda Güler ikinci yarıda oyuna girerken, Xabi Alonso genç yıldızı 8 numara pozisyonunda denedi.

YASİN GÖRKEM ERDURAN'IN HABERİ - ABD'de düzenlenen 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda Real Madrid ile Al Hilal karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona ererken, Arda Güler ikinci yarıda sahne aldı.

Arda Güler'e Toni Kroos rolü! Xabi Alonso'dan yeni görev - 1. Resim

Real Madrid teknik direktörü Xabi Alonso, Arda’yı bu kez farklı bir rolde değerlendirdi. Carlo Ancelotti döneminde genellikle sağ açıkta görev yapan milli oyuncu, bu kez 8 numara pozisyonunda sahaya çıktı. Genç yıldızın oyun içerisinde göstermiş olduğu pas temposu ve oyun görüşü yorumcular tarafından yeni Toni Kroos benzetmesini beraberinde getirdi.

Bu arada kupada bu akşam iki maç var. 19.00’da Benfica-Auckland City (TRT 1) ve 21.00’de Flamengo-Chelsea (TRT 1) maçları oynanacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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