Arda Turan'dan El Clasico ve Arda Güler sözleri: Galatasaray-Fenerbahçe örneği verdi

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, LaLiga'da eski takımı Barcelona ile Real Madrid arasında 25 Ekim Pazar günü oynanacak dev maç (El Clasico) ve eflatun-beyazlıların Türk yıldızı Arda Güler hakkında konuştu.

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Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3'üncü haftasında Inter'e deplasmanda 1-0 yenildi. 39 yaşındaki çalıştırıcı, karşılaşmanın ardından verdiği röportajda, 25 Ekim Pazar günü oynanacak Real Madrid-Barcelona maçı ve milli futbolcu Arda Güler hakkında yöneltilen soruya cevap verdi.

Arda Turan, Shakhtar Donetsk'in başında ilk sezonunda Ukrayna Ligi şampiyonluğu kazandı.

"UMARIM BARCELONA KAZANIR"

TNT Sports'a konuşan Arda Turan, derbide gönlünün Barcelona'dan yana olduğunu belirterek, "Umarım El Clasico'yu Barcelona kazanır çünkü Barça'yı çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

Ukrayna ekibinin başında ikinci sezonunu geçiren başarılı teknik adam, "Barcelona senin için ne ifade ediyor" sorusunu, "Barça benim kalbimde. Bir kulüpten daha fazlası, başka bir seviye, başka bir felsefe. Çok seviyorum ve çok büyük bir saygım var" şeklinde cevapladı.

Arda Güler, bu sezon 11 maçta 3 gol attı ve 5 asist yaptı.

"ARDA BENİM KARDEŞİM"

Real Madrid forması giyen Arda Güler'i çok sevdiğini dile getiren Arda Turan "Arda Güler benim kardeşim ama ben Barcelona tarafındayım. Aynı durum; o Fenerbahçe'de oynadı, ben Galatasaray'da. Saha dışında o benim kardeşim ama saha içinde ben ona karşıyım" şeklinde konuştu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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