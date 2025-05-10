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İspanyollar 'yurt dışına açılıyor' dedi! Arda Turan'ın yeni adresi belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan'ın Süper Lig'de gösterdiği başarılı performansın ardından yurt dışına açılacağı belirtiliyor. Türk medyasının ardından bir iddia da İspanyol basınından geldi.

2023 yılından bu yana Eyüpspor'da teknik direktör olarak görev yapan Arda Turan, bu süreçte  İstanbul ekibinin başında çıktığı 81 maçta 44 galibiyet, 14 beraberlik ve 23 yenilgi elde etti. Gösterdiği bu başarılı performans ile Avrupa ekiplerinin radarına girdi.

Kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanan Arda Turan için Marca'dan yeni bir iddia geldi. Haberde, Turan'ın yeni adresi resmen duyuruldu.

Habere göre Arda Turan'ın gelecek sezon adresi Shakhtar Donetsk olacak. Genç çalıştırıcının, Ukrayna ekibi ile sözleşme imzalamaya hazır olduğu öne sürüldü.

İMZA ATMAYA HAZIR

Haberde "Arda Turan, Eyüpspor'daki görevini bitirir bitirmez, Simeone ve Luis Enrique'nin altında şekillenen stilini Doğu Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birine transfer edecek" ifadesi yer aldı.

Ayrıca Arda Turan'ın hedefinin Ukrayna Ligi'ni üçüncü sırada tamamladıktan sonra Konferans Ligi'nde oynamaya aday olan Shakhtar Donetsk'e yeniden büyüklüğünü geri kazandırmak olacağı ifade edildi.

BİRKAÇ KEZ BİR ARAYA GELDİLER

Geçtiğimiz günlerde Yağız Sabuncuoğlu da Shakhtar Donetsk sportif diektörü Darijo Srna ile Arda Turan'ın birden fazla kez bir araya geldiğini, görüşmelerin olumlu geçtiği iddia etmişti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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