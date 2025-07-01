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Arsenal, Kepa Arrizabalaga transferini açıkladı! 3 yıllık imza

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Arsenal, Kepa Arrizabalaga transferini açıkladı! 3 yıllık imza
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Arsenal, İspanyol kaleci Kepa Arrizabalaga ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kepa, "Arteta'nın kazanma arzusu beni etkiledi" dedi.

Kuzey Londra ekibinden yapılan açıklamada, Kepa'nın 3 yıllık sözleşmeye imza attığı belirtildi.

İmza sonrası açıklamalarda bulunan İspanyol kaleci, Arsenal'de olmaktan çok mutlu olduğunu aktararak, "Bu kulüpte gösterilen hırs, Mikel Arteta ve Inaki Cana ile konuştuğumda, bana kazanma arzularını ne kadar gösterdiklerini gördüm. Kazanmaya çok yakın olduğumuzu düşünüyorum ve umarım hep birlikte bunu başarabiliriz" ifadelerini kullandı.

Arsenal, Kepa Arrizabalaga transferini açıkladı! 3 yıllık imza - 1. Resim

Altyapısından yetiştiği Athletic Bilbao'dan 2018 yazında Chelsea'ye transfer olan Kepa, 80 milyon avroyla bonservis bedeli en yüksek kaleci olarak kayıtlara geçti.

Kepa, Chelsea formasıyla birer UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Süper Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı.

30 yaşındaki kaleci, Real Madrid ile ise birer UEFA Şampiyonlar Ligi, İspanya Süper Kupası ve La Liga şampiyonluğu kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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