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Ayhancan Güven podyuma çıktı! Manthey EMA'ya ceza engeli

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Ayhancan Güven podyuma çıktı! Manthey EMA&#039;ya ceza engeli
Ayhancan Güven, Formula 1, Spor, Yarış, Haber
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ayhancan Güven'in sürücüleri arasında yer aldığı Manthey EMA takımı, Kıtalararası GT Challenge serisinin 2. ayağı Nürburgring 24 Saat Yarışı'nda 2. oldu.

Ayhancan'ın yanı sıra Fransız Kevin Estre ve Avusturyalı Thomas Preining'in pilot koltuğunda oturduğu Manthey EMA takımı, Almanya'nın Nürburg kasabındaki mücadelede piste çıktı.

Ayhancan Güven podyuma çıktı! Manthey EMA'ya ceza engeli - 1. Resim

Manthey EMA'nın 911 numaralı otomobili finişi 1. sırada geçti ancak bitime 3 saat 39 dakika kala yaşanan olaydan dolayı 1 dakika 40 saniye ceza alan takım, yarışı 2. tamamladı. Ceza, Estre'nin Aston Martin aracına tur bindirirken rakibinin spin atmasına neden olduğu için verildi.

Sezonun ilk ayağı Bathurst 12 Saat Yarışı'nda 6. olan Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, bu sezon ilk kez podyuma çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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