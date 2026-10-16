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Aziz Yıldırım ile Acun Ilıcalı'nın "loca" davasında 4'üncü perde: Mahkemeden yeni karar

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Aziz Yıldırım ile Acun Ilıcalı'nın
Başlık ResmiAziz Yıldırım ile Acun Ilıcalı'nın "loca" davasında 4'üncü perde: Mahkemeden yeni karar

Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım ile eski aşbaşkan Acun Ilıcalı arasındaki loca krizi sürüyor. Yıldırım'ın başvurusu üzerine Chobani Stadyumu’nda bulunan 217 numaralı locanın tahsisine dair bugün görülen mahkemede 4'ünde defa ret kararı çıktı.

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Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Chobani Stadyumu’nda iş adamı Acun Ilıcalı’ya ait 217 numaralı locanın Aziz Yıldırım'ın şirketine tahsisiyle ilgili yapılan başvuru üzerine yeni bir gelişme yaşandı.

Aziz Yıldırım, 6-7 Haziran'da gerçekleştirilen seçimde 8 yıl sonra yeniden Fenerbahçe Başkanı seçildi.
Başlık ResmiAziz Yıldırım, 6-7 Haziran'da gerçekleştirilen seçimde 8 yıl sonra yeniden Fenerbahçe Başkanı seçildi.

RET VE SORUŞTURMA KARARI

İstanbul Anadolu 10'uncu Tüketici Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmada, konuya ilişkin 4'ünkü defa "ret" kararı verildi. Daha önce uygulanan tedbir kararına aykırı şekilde hareket edilmesi nedeniyle soruşturma başlatılmasına karar verildi.

İngiliz kulübü Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'de bir yıl asbaşkanlık yaptı.
Başlık Resmiİngiliz kulübü Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'de bir yıl asbaşkanlık yaptı.

Fenerbahçe'de Başkan Yıldırım, söz konusu loca ile ilgili daha önce 3 defa mahkemeye başvurmuş, ancak bu hamlelerinin tamamı olumsuz sonuçlanmıştı.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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