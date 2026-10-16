Aziz Yıldırım ile Acun Ilıcalı'nın "loca" davasında 4'üncü perde: Mahkemeden yeni karar
Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım ile eski aşbaşkan Acun Ilıcalı arasındaki loca krizi sürüyor. Yıldırım'ın başvurusu üzerine Chobani Stadyumu’nda bulunan 217 numaralı locanın tahsisine dair bugün görülen mahkemede 4'ünde defa ret kararı çıktı.
Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Chobani Stadyumu’nda iş adamı Acun Ilıcalı’ya ait 217 numaralı locanın Aziz Yıldırım'ın şirketine tahsisiyle ilgili yapılan başvuru üzerine yeni bir gelişme yaşandı.
RET VE SORUŞTURMA KARARI
İstanbul Anadolu 10'uncu Tüketici Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmada, konuya ilişkin 4'ünkü defa "ret" kararı verildi. Daha önce uygulanan tedbir kararına aykırı şekilde hareket edilmesi nedeniyle soruşturma başlatılmasına karar verildi.
Fenerbahçe'de Başkan Yıldırım, söz konusu loca ile ilgili daha önce 3 defa mahkemeye başvurmuş, ancak bu hamlelerinin tamamı olumsuz sonuçlanmıştı.