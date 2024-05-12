Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması! 'İhtimali hala var'

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, yaklaşan seçim hakkında konuştu. Yıldırım, aday olup olmayacağı hakkında bilgi verdi.

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, bir yandan da seçim hazırlıklarını sürdürüyor. Daha önce başkanlığa aday olduğunu açıklayan Sadettin Saran, Ali Koç ile yaptığı görüşme sonrası adaylıktan çekildi. Mevcut Başkan Ali Koç ise yeniden adaylığını duyurdu. Fenerbahçe'de uzun yıllar başkanlık görevi yapmış Aziz Yıldırım'ın ise bu süreçte aday olup olmayacağı merak ediliyor. Aziz Yıldırım konuyla ilgili açıklama yaptı.

Yıldırım şu ifadeleri kullandı:

ŞAMPİYON OLMA İHTİMALİ VAR

"Bir sürpriz de olsa takımın şampiyon olma ihtimali hâlâ var. Kongre süreci 2018'de şampiyonluğumuzun gitmesine neden oldu, olası bir şampiyonluğun önüne geçmeyelim. Adaylığımla ilgili kararımı şampiyonluk sürecinin netleşmesinin ardından bildireceğim. Umarım bir sürpriz gerçekleşir ve Fenerbahçe şampiyon olur."