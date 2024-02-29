Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Spor > Aziz Yıldırım'dan jet yalanlama: Terbiyesizlik yapıyorlar

    Aziz Yıldırım'dan jet yalanlama: Terbiyesizlik yapıyorlar

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Aziz Yıldırım&#039;dan jet yalanlama: Terbiyesizlik yapıyorlar
    Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Fenerbahçe camiasının önde gelen isimlerden olan ve efsane başkanı olarak anılan Aziz Yıldırım, kendisinin yaptığı iddia edilen açıklamalar üzerine sert konuştu.

    Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, yeni bir açıklama yayınlayarak hakkında çıkan iddialara cevap verdi.

    Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e yönelik sert konuşan Yıldırım'ın bugün bir açıklama daha yaptığı iddia edilmişti.

    Kendisinin bir açıklama yapmadığını dile getiren Yıldırım, "Bu tip dezenformasyon oluşturan ifadelerle terbiyesizlik yapılmaktadır" dedi.

    Aziz Yıldırım: "Fenerbahçe camiası, FETÖ'ye savaş açmış ve kazanmış bir camiadır" İhlas Haber Ajansı

    AZİZ YILDIRIM: TERBİYESİZLİK YAPILMAKTADIR

    Aziz Yıldırım yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

    "Bugün sosyal medyada yer alan, kaynağı belirsiz, benim ağzımdan çıkmış gibi servis edilmiş, aptalca cümleler içeren ifadeler yalandır.

    Benim yaptığım son basın açıklamamdan bu yana herhangi yeni bir açıklamam yoktur. Bu tip dezenformasyon oluşturan ifadelerle terbiyesizlik yapılmaktadır. Benim son açıklamam ve açıklamayı paylaştığım mecralar bellidir. Kendileri söylemek istediklerini benim üzerimden servis edenlerin bu tip manipülasyonlarına itibar edilmemesini rica ederim."

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Ivo Vieira ile yollarını ayıran Pendikspor, Beşiktaş efsanesini göreve getiriyor - SporIvo Vieira ile yollarını ayıran Pendikspor, Beşiktaş efsanesini göreve getiriyorSüper Lig yayın ihalesinde sürpriz iddia! İşte maçların yayınlanacağı kanal ve kulüplere verilecek ücret - SporSüper Lig yayın ihalesinde sürpriz iddia! İşte maçların yayınlanacağı kanal ve kulüplere verilecek ücretFenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş tehlikesi! Ankaragücü görüntüler sonrası TFF'ye başvurdu - SporFenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş tehlikesi! Ankaragücü görüntüler sonrası TFF'ye başvurduBeşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu - SporBeşiktaş - Galatasaray maçının hakemi belli olduVincenzo Montella'dan Arda Güler'e kötü haber! Genç yıldızın EURO 2024 şansı zora girdi - SporGenç yıldızın EURO 2024 şansı zora girdiPremier Lig macerası kısa sürdü! Altay Bayındır, Süper Lig'e dönüyor: Fenerbahçe'ye rakip olacak - SporAltay Bayındır bu defa Fenerbahçe'ye rakip olacakCristiano Ronaldo'ya Messi yüzünden 3 ceza verildi! Portekizli yıldız çılgına dönmüştü - SporPortekizli yıldıza 3 ceza birden verildi
    Sonraki Haber Yükleniyor...