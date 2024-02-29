Aziz Yıldırım'dan jet yalanlama: Terbiyesizlik yapıyorlar

Fenerbahçe camiasının önde gelen isimlerden olan ve efsane başkanı olarak anılan Aziz Yıldırım, kendisinin yaptığı iddia edilen açıklamalar üzerine sert konuştu.

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, yeni bir açıklama yayınlayarak hakkında çıkan iddialara cevap verdi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e yönelik sert konuşan Yıldırım'ın bugün bir açıklama daha yaptığı iddia edilmişti.

Kendisinin bir açıklama yapmadığını dile getiren Yıldırım, "Bu tip dezenformasyon oluşturan ifadelerle terbiyesizlik yapılmaktadır" dedi.

AZİZ YILDIRIM: TERBİYESİZLİK YAPILMAKTADIR

Aziz Yıldırım yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Bugün sosyal medyada yer alan, kaynağı belirsiz, benim ağzımdan çıkmış gibi servis edilmiş, aptalca cümleler içeren ifadeler yalandır.

Benim yaptığım son basın açıklamamdan bu yana herhangi yeni bir açıklamam yoktur. Bu tip dezenformasyon oluşturan ifadelerle terbiyesizlik yapılmaktadır. Benim son açıklamam ve açıklamayı paylaştığım mecralar bellidir. Kendileri söylemek istediklerini benim üzerimden servis edenlerin bu tip manipülasyonlarına itibar edilmemesini rica ederim."