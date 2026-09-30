Bahis soruşturmasında PFDK sevkleri açıklandı: 4 büyük takımdan den 31 kişi var
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda bahis oynadığı tespit edilen idarecileri açıkladı. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban ve Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Maruf Güneş, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen isimler arasında yer aldı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ve 1. Lig kulüplerinde son 5 yıl içinde görev alan ve görev yaptıkları dönemde bahis oynadığı tespit edilen 448 kişiyi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
🟥 4 BÜYÜKLERDEN 31 İSİM LİSTEDE
Sevk listesinde Beşiktaş’tan 10, Fenerbahçe’den 3, Galatasaray’dan 5 ve Trabzonspor’dan 13 kişi yer aldı.
4büyük kulüpten PFDK’ye sevk edilen isimler şöyle:
◼️ Beşiktaş: Tarkan Ser, Kerem Gürel, Fırat Fidan, Miraç İltuğ Sungur, Kadir Kılıç, Mustafa Mollaoğlu, Hakan Daltaban, İbrahim Kemal Barış Dillioğlu, Enis Ulusoy, Serhan Çetinsaya.
◼️ Fenerbahçe: Eren Ali Dişli, Bekir İrdem, Erdem Sezer.
◼️ Galatasaray: Emir Aral, Özgür Işıtan Gün, Ali Yüce, Maruf Güneş, Hüseyin Ural Aküzüm.
◼️ Trabzonspor: Ertuğrul Doğan, Yalçın Orhan, Zeyyat Kafkas, Murat İskender, Kemal Ertürk, Taner Fikret Saral, Lokman Sadıklar, Şenol Kaynar, Abdulkadir Ferda Başkan, Semih Hekimoğlu, Derviş Köz, İbrahim Şahinkaya, Ceyhun Eskici.
|SIRA NO
|İSİM SOYİSİM
|KULÜBÜ
|1
|BURAK DOGAN AYDOGAN
|ALANYASPOR
|2
|HÜSEYİN GÜMRÜKCÜLER
|ALANYASPOR
|3
|AHMET TUNCER
|ALANYASPOR
|4
|CUMA KADIOĞLU
|ALANYASPOR
|5
|SELAMİ FAZLIOĞLU
|ALANYASPOR
|6
|YAKUP ŞİMŞEK
|ALANYASPOR
|7
|BİLAL CAN
|AMED SPORTİF FAALİYETLER
|8
|LEZGİN YÜREKLİ
|AMED SPORTİF FAALİYETLER
|9
|SADIK SANA
|AMED SPORTİF FAALİYETLER
|10
|MEHMET SALİH ARZU
|AMED SPORTİF FAALİYETLER
|11
|ROJBİN TELLİOĞLU
|AMED SPORTİF FAALİYETLER
|12
|MEHMET DELİ
|AMED SPORTİF FAALİYETLER
|13
|REMZİ ÖZYILDIZ
|AMED SPORTİF FAALİYETLER
|14
|MEHMET ALİ ACAR
|AMED SPORTİF FAALİYETLER
|15
|ONUR MERCAN
|AMED SPORTİF FAALİYETLER
|16
|MAZLUM ALTINDAĞ
|AMED SPORTİF FAALİYETLER
|17
|NURETTİN YILDIZ
|AMED SPORTİF FAALİYETLER
|18
|ERGİN BAŞARİ
|AMED SPORTİF FAALİYETLER
|19
|RONAYİ BİNEN
|AMED SPORTİF FAALİYETLER
|20
|MEHMET BEGÜN
|AMED SPORTİF FAALİYETLER
|21
|YILMAZ DEMİR
|AMED SPORTİF FAALİYETLER
|22
|MEHMET VEYSİ KOYUN
|AMED SPORTİF FAALİYETLER
|23
|MEHMET ÇAKMAKÇI
|AMED SPORTİF FAALİYETLER
|24
|BEKİR GÜNEŞ
|AMED SPORTİF FAALİYETLER
|25
|MUSTAFA MESUT KAYA
|AMED SPORTİF FAALİYETLER
|26
|SELÇUK KARADAĞ
|ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|27
|İSKENDER ÖZBALTA
|ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|28
|ABDULKADİR KAZAN
|ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|29
|TUNCAY GÜLEL
|ANTALYASPOR
|30
|ERHAN ERDEM
|ANTALYASPOR
|31
|EMRAH ÇELİK
|ANTALYASPOR
|32
|AHMET ATEŞ
|ANTALYASPOR
|33
|SÜLEYMAN ÇAĞDAŞ USLU
|ANTALYASPOR
|34
|MEHMET AĞIRBAYRAKTAR
|ANTALYASPOR
|35
|ŞAKİR ÖNCÜL
|ANTALYASPOR
|36
|FATİH DEMİRTOP
|ANTALYASPOR
|37
|İBRAHİM GÖKHAN KASAPOĞLU
|ANTALYASPOR
|38
|ERSEL ÇETİN
|ANTALYASPOR
|39
|FESİH TAMİNCE
|ANTALYASPOR
|40
|UFUK SEZER
|ANTALYASPOR
|41
|RIZA PERÇİN
|ANTALYASPOR
|42
|AHMET OKAN BÜYÜKBALLI
|ANTALYASPOR
|43
|BAHADIR ASLAN
|ANTALYASPOR
|44
|HAKAN ONAY
|ANTALYASPOR
|45
|RECEP BAYRAKTAR
|ANTALYASPOR
|46
|ALİ ÇAN
|ANTALYASPOR
|47
|MURAT ŞİMŞEK
|ANTALYASPOR
|48
|BURAK UYSALOĞLU
|ANTALYASPOR
|49
|CESUR BURAK AKAR
|ANTALYASPOR
|50
|BAHADIR HAKTANIR
|ANTALYASPOR
|51
|DAĞLAR EKŞİ
|ANTALYASPOR
|52
|AKIN TATLIPINAR
|ANTALYASPOR
|53
|AYTAÇ ALTAY
|ANTALYASPOR
|54
|GÖKHAN KESTİROĞLU
|ANTALYASPOR
|55
|ÖZGÜR KIZILLAR
|BANDIRMASPOR
|56
|OĞUZ KIR
|BANDIRMASPOR
|57
|ONUR GÖÇMEZ
|BANDIRMASPOR
|58
|ÖZGÜN EREN
|BANDIRMASPOR
|59
|SAMED KOCAMAN
|BANDIRMASPOR
|60
|YUNUS DÜZMEKİK
|BANDIRMASPOR
|61
|MUSTAFA DER
|BANDIRMASPOR
|62
|UĞUR MARAL
|BANDIRMASPOR
|63
|GÖKER DURU
|BANDIRMASPOR
|64
|CEM ERER
|BANDIRMASPOR
|65
|ÖZEL AYDIN
|BANDIRMASPOR
|66
|SAMİ CAN EKEN
|BANDIRMASPOR
|67
|MEHMET ÖZBAY
|BANDIRMASPOR
|68
|GÖKHAN TUNÇ
|BANDIRMASPOR
|69
|MERT BALIKÇI
|BANDIRMASPOR
|70
|ONUR ÇON
|BANDIRMASPOR
|71
|ÜNSAL YAMANER
|BANDIRMASPOR
|72
|RAHİM ÖZDEMİR
|BANDIRMASPOR
|73
|SADİ KİLERCİOĞLU
|BANDIRMASPOR
|74
|ÖZENÇ BATIMOR
|BANDIRMASPOR
|75
|HAKAN HULUSİ KAYA
|BANDIRMASPOR
|76
|TEZCAN ASLAN
|BANDIRMASPOR
|77
|MERT NASIROĞLU
|BATMAN PETROL SPOR
|78
|TARKAN SER
|BEŞİKTAŞ
|79
|KEREM GÜREL
|BEŞİKTAŞ
|80
|FIRAT FİDAN
|BEŞİKTAŞ
|81
|MİRAÇ İLTUĞ SUNGUR
|BEŞİKTAŞ
|82
|KADİR KILIÇ
|BEŞİKTAŞ
|83
|MUSTAFA MOLLAOĞLU
|BEŞİKTAŞ
|84
|HAKAN DALTABAN
|BEŞİKTAŞ
|85
|İBRAHİM KEMAL BARIŞ DİLLİOĞLU
|BEŞİKTAŞ
|86
|ENİS ULUSOY
|BEŞİKTAŞ
|87
|SERHAN ÇETİNSAYA
|BEŞİKTAŞ
|88
|MEHMET ONUR SÖNMEZ
|BODRUM FK
|89
|MUSTAFA KARA
|BODRUM FK
|90
|KAMİL BACI
|BODRUM FK
|91
|BERDAN KÖROĞLU
|BODRUM FK
|92
|MAHMUT DENİZ
|BODRUM FK
|93
|SELİM CANER
|BODRUM FK
|94
|ARİF ÖZÇINAR
|BODRUM FK
|95
|UĞUR ÇİLİNGİROĞLU
|BODRUM FK
|96
|COŞKUN ARAS
|BODRUM FK
|97
|SERHAT DAYANÇ
|BODRUM FK
|98
|UFUK KAYA
|BODRUM FK
|99
|YİĞİT DEMİR
|BODRUM FK
|100
|MURAT ŞENGÜL
|BODRUM FK
|101
|NEJDET BAŞTUĞ
|BODRUM FK
|102
|NURETTİN AVDAN
|BODRUM FK
|103
|BİROL AHİ
|BODRUM FK
|104
|İBRAHİM ÇAKIR
|BODRUM FK
|105
|BARIŞ ILGIN
|BODRUM FK
|106
|HÜSEYİN GÖZÜTOK
|BODRUM FK
|107
|SERDAR SÖYLEMEZ
|BODRUM FK
|108
|NAFİZ DOĞAN
|BODRUM FK
|109
|CEMAL DEMİRCİ
|BODRUM FK
|110
|TAYYAR GÜNDOĞAN
|BODRUM FK
|111
|MESUT DURATEYMUR
|BODRUM FK
|112
|GÖKSEL ÇAMLI
|BODRUM FK
|113
|CAN ÖZTÜZÜN
|BODRUM FK
|114
|MURAT ÖNDER
|BODRUM FK
|115
|İBRAHİM MERAL
|BODRUM FK
|116
|EYÜP DANACI
|BODRUM FK
|117
|HALİL DURMAZ
|BODRUM FK
|118
|SÜLEYMAN NAFİZ TEKGÜL
|BODRUM FK
|119
|CANER TUNA
|BODRUM FK
|120
|HADİ TÜRK
|BODRUM FK
|121
|HALİL ESER
|BODRUM FK
|122
|İSMET ÖZSARSILMAZ
|BODRUM FK
|123
|HÜSEYİN KARACA
|BODRUM FK
|124
|FATİH MURAT YILDIZ
|BODRUM FK
|125
|KENAN ALTUNDAĞ
|BOLUSPOR
|126
|HÜSEYİN TAYŞİ
|BOLUSPOR
|127
|MURAT ŞABABLI
|BOLUSPOR
|128
|RAGIP KAAN SEMERCİOĞLU
|BOLUSPOR
|129
|ALPER ALTUNTAŞ
|BOLUSPOR
|130
|ABDULLAH ONUR
|BOLUSPOR
|131
|SERKAN SÜZGEN
|BOLUSPOR
|132
|OKTAY TÜRK
|BOLUSPOR
|133
|HALİL İBRAHİM YAVAŞ
|BOLUSPOR
|134
|ALİ ŞEN
|BOLUSPOR
|135
|ALİ GÜRSOY
|BOLUSPOR
|136
|İSMAİL DURU
|BOLUSPOR
|137
|SUAT ÇELEN
|BOLUSPOR
|138
|HAŞİM ERDOĞAN
|BOLUSPOR
|139
|FUAT TUT
|BOLUSPOR
|140
|AHMET UFUK GÜLER
|BOLUSPOR
|141
|ÇETİN UÇ
|BOLUSPOR
|142
|FURKAN GÖKHAN ÇİÇEKDENK
|BOLUSPOR
|143
|TOLGA BECİKOĞLU
|BOLUSPOR
|144
|NACİ TOLGA TÜRKAR
|BOLUSPOR
|145
|ABDULKADİR KILIÇ
|BOLUSPOR
|146
|CANER YILDIRIM
|BOLUSPOR
|147
|UFUK ALIN
|BOLUSPOR
|148
|ABDULLAH AYARCAN
|BOLUSPOR
|149
|MAHMUT ÇİMENDER
|BOLUSPOR
|150
|KAMURAN AVCI
|BOLUSPOR
|151
|HAKAN ÖZSOY
|BOLUSPOR
|152
|AHMET TOPALOĞLU
|BOLUSPOR
|153
|MAKSUT BEYKOZ
|BOLUSPOR
|154
|AYKUT SANVER
|BOLUSPOR
|155
|AHMET UZUNOĞLAN
|BOLUSPOR
|156
|EFEHAN BAYRAK
|BOLUSPOR
|157
|ALPER ALAN
|BOLUSPOR
|158
|KEMAL SİNAN HAYDAROĞLU
|BOLUSPOR
|159
|MEVLÜT SAFA ÖZÇELİK
|BOLUSPOR
|160
|ALİ REHA ÖZÇELİK
|BOLUSPOR
|161
|OĞUZHAN ÖZÇELİK
|BOLUSPOR
|162
|FARUK BAKGÖR
|BURSASPOR
|163
|MUSTAFA DİŞLON
|BURSASPOR
|164
|SAMET İLHAN
|BURSASPOR
|165
|METİN ALP
|BURSASPOR
|166
|EMRE PLANALI
|BURSASPOR
|167
|TAMER İŞLER
|BURSASPOR
|168
|TOLGA KAYAER
|BURSASPOR
|169
|EREN ŞENGÜZEL
|BURSASPOR
|170
|İSMAİL EDİZ ÖZTÜRK
|BURSASPOR
|171
|ENES ÇELİK
|BURSASPOR
|172
|TALHA TEMUR HAN
|BURSASPOR
|173
|HAYRETTİN GÜLGÜLER
|BURSASPOR
|174
|MUSTAFA ERMİŞ
|BURSASPOR
|175
|ALİ AĞIR
|BURSASPOR
|176
|YASİN TÜNBEK
|BURSASPOR
|177
|İSMAİL ERTEKİN
|BURSASPOR
|178
|YALÇIN CAMBAZ
|BURSASPOR
|179
|FATİH BAKOĞLU
|ÇAYKUR RİZE SPOR
|180
|TOLGA HASAN TOPTAN
|ÇAYKUR RİZE SPOR
|181
|NURULLAH HAŞİMOĞLU
|ÇAYKUR RİZE SPOR
|182
|CELİL GÜNER
|ÇAYKUR RİZE SPOR
|183
|CEYHUN KAZANCI
|ÇAYKUR RİZE SPOR
|184
|SEMİH FATİH KIZILTAN
|ÇAYKUR RİZE SPOR
|185
|MEHMET ÖMEROĞLU
|ÇAYKUR RİZE SPOR
|186
|AYTEKİN KALENDER
|ÇAYKUR RİZE SPOR
|187
|SERKAN KARAVİN
|ÇAYKUR RİZE SPOR
|188
|AHMET YILMAZ ZEHİROĞLU
|ÇAYKUR RİZE SPOR
|189
|MİKAİL TURGUT
|ÇAYKUR RİZE SPOR
|190
|RECEP ALİ AVCI
|ÇAYKUR RİZE SPOR
|191
|MUSTAFA ÇİLİNGİROĞLU
|ÇAYKUR RİZE SPOR
|192
|MUTLU ÇITAK
|ÇORUM FK
|193
|MUSTAFA ERCAN
|ÇORUM FK
|194
|HASAN SERDAR YILMAZ
|ÇORUM FK
|195
|SERDAR KOÇAK
|ÇORUM FK
|196
|BARAN KORKMAZOĞLU
|ÇORUM FK
|197
|SELÇUK YAVUZ
|ERZURUMSPOR FK
|198
|AVNİ AKDEMİR
|ERZURUMSPOR FK
|199
|AHMET DAL
|ERZURUMSPOR FK
|200
|MURAT URKUÇ
|ERZURUMSPOR FK
|201
|MUSTAFA AYGÜN
|ERZURUMSPOR FK
|202
|ERDEM BENTOĞLU
|ERZURUMSPOR FK
|203
|MEHMET MUTLU
|ERZURUMSPOR FK
|204
|BURAKHAN BURUCU
|ERZURUMSPOR FK
|205
|EMRE AYTEKİN
|ERZURUMSPOR FK
|206
|MELİKŞAH TEKİN
|ERZURUMSPOR FK
|207
|OKTAY TÜZEN
|EYÜPSPOR
|208
|GÜRKAN PALAVUZ
|EYÜPSPOR
|209
|DURSUN ALİ AKYILDIZ
|EYÜPSPOR
|210
|ÖNDER OKTUGAN
|EYÜPSPOR
|211
|YASİN AKYÜZ
|EYÜPSPOR
|212
|TAYLAN ŞEN
|EYÜPSPOR
|213
|EREN ALİ DİŞLİ
|FENERBAHÇE
|214
|BEKİR İRDEM
|FENERBAHÇE
|215
|ERDEM SEZER
|FENERBAHÇE
|216
|EMİR ARAL
|GALATASARAY
|217
|ÖZGÜR IŞITAN GÜN
|GALATASARAY
|218
|ALİ YÜCE
|GALATASARAY
|219
|MARUF GÜNEŞ
|GALATASARAY
|220
|HÜSEYİN URAL AKÜZÜM
|GALATASARAY
|221
|MEHMET FATİH KONUK
|GAZİANTEP FK
|222
|ALİ KUMRU
|GAZİANTEP FK
|223
|MEHMET KORKMAZ
|GAZİANTEP FK
|224
|SERHAT TÜMER
|GAZİANTEP FK
|225
|CEVAT GÜLLÜ
|GAZİANTEP FK
|226
|FERİT GÜNEY DAĞDEVİREN
|GAZİANTEP FK
|227
|HALİL İBRAHİM KÜSBEOĞLU
|GAZİANTEP FK
|228
|ADNAN ÖZTÜRK
|GAZİANTEP FK
|229
|BATIKAN ERKAN TURAL
|GAZİANTEP FK
|230
|ZEKİ ORMANLI
|GAZİANTEP FK
|231
|BÜLENT İNGEÇ
|GAZİANTEP FK
|232
|MEHMET ERİM ARIKAN
|GAZİANTEP FK
|233
|MEHMET YEŞİLMEN
|GAZİANTEP FK
|234
|DOĞAN ÖZTÜRK
|GAZİANTEP FK
|235
|İLKE İĞREK
|GENÇLERBİRLİĞİ
|236
|FATİH GÖÇER
|GENÇLERBİRLİĞİ
|237
|HAZIM KAHRAMANER
|GENÇLERBİRLİĞİ
|238
|MEHMET SOYLU
|GENÇLERBİRLİĞİ
|239
|MEHMET HAKAN ONKUR
|GENÇLERBİRLİĞİ
|240
|SERDAR GÜR
|GENÇLERBİRLİĞİ
|241
|İSMAİL İLKER ÇOLAK
|GENÇLERBİRLİĞİ
|242
|EMRE GÖKDEMİR
|GENÇLERBİRLİĞİ
|243
|ÖZGÜR DURŞEN
|GENÇLERBİRLİĞİ
|244
|ABDÜLVAHİT VARDAR
|GENÇLERBİRLİĞİ
|245
|SEZGİN ÖZKAN
|GENÇLERBİRLİĞİ
|246
|BURAK BERKAY ÖZSU
|GENÇLERBİRLİĞİ
|247
|OKTAY YÜKSEL
|GENÇLERBİRLİĞİ
|248
|HARUN EROL
|GENÇLERBİRLİĞİ
|249
|İSMAİL GELİÇ
|GENÇLERBİRLİĞİ
|250
|TAYFUN BAĞLAN
|GENÇLERBİRLİĞİ
|251
|MURAT ARAS
|GENÇLERBİRLİĞİ
|252
|MUSTAFA YURTSEVER
|GENÇLERBİRLİĞİ
|253
|GÜN EMRE İÇER
|GENÇLERBİRLİĞİ
|254
|ADEM BECERİKLİ
|GENÇLERBİRLİĞİ
|255
|COŞKUN BALKAN
|GENÇLERBİRLİĞİ
|256
|MURAT GÜNEŞ
|GENÇLERBİRLİĞİ
|257
|TOLGA TOPCUOĞLU
|GENÇLERBİRLİĞİ
|258
|TOLGA ARSLAN
|GENÇLERBİRLİĞİ
|259
|ÜMİT UTAŞ
|GENÇLERBİRLİĞİ
|260
|SİNAN ÖZNUR
|GÖZTEPE
|261
|ENES MEMİŞ
|GÖZTEPE
|262
|BARIŞ HOCAOĞLU
|GÖZTEPE
|263
|MUHAMMET İSMAİL SAĞLAM
|IĞDIR FK
|264
|UĞUR ÜNSAL
|İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK
|265
|MUHAMMET METE
|İSTANBULSPOR
|266
|COŞKU ALPARSLAN
|İSTANBULSPOR
|267
|GİRAY KAVAZOĞLU
|İSTANBULSPOR
|268
|ÖMER SARIALİOĞLU
|İSTANBULSPOR
|269
|HASAN KOÇYİĞİT
|İSTANBULSPOR
|270
|TOLGA TURAN
|İSTANBULSPOR
|271
|MUSA KAZIM ENGİN
|İSTANBULSPOR
|272
|BURHAN GENÇ
|KARAGÜMRÜK FK
|273
|YUSUF GÜZEL
|KARAGÜMRÜK FK
|274
|SELİM UÇAR
|KARAGÜMRÜK FK
|275
|EMRE UÇAR
|KARAGÜMRÜK FK
|276
|KADİR UÇAR
|KARAGÜMRÜK FK
|277
|METİN BOZYİĞİT
|KARAGÜMRÜK FK
|278
|GÜRKAN KARABOĞAZ
|KARAGÜMRÜK FK
|279
|RIZA ERKUT YURDEMİ
|KAYSERİSPOR
|280
|SEYİT MUTİER
|KAYSERİSPOR
|281
|SEYİT HALİL TURGUT
|KAYSERİSPOR
|282
|SAVAŞ BALIKKUŞU
|KAYSERİSPOR
|283
|İSMAİL EĞİN
|KAYSERİSPOR
|284
|FURKAN GÜVEN
|KAYSERİSPOR
|285
|EMİR AKPINAR
|KAYSERİSPOR
|286
|SAMET KOÇ
|KAYSERİSPOR
|287
|OKAN YILDIRIM
|KOCAELİSPOR
|288
|HALİL YÜKSEL
|KOCAELİSPOR
|289
|VURAL YILDIZ
|KOCAELİSPOR
|290
|MEHMET KÖRDEMİR
|KOCAELİSPOR
|291
|EKİN AKYOLLU
|KOCAELİSPOR
|292
|ENES TABAN
|KOCAELİSPOR
|293
|MERT KAVŞUT
|KOCAELİSPOR
|294
|İSMAİL AL
|KOCAELİSPOR
|295
|UĞUR ŞAHİN
|KOCAELİSPOR
|296
|KAMİL SERT
|KOCAELİSPOR
|297
|TARIK GÜRGEN
|KOCAELİSPOR
|298
|HAKAN ÖZSOY
|KOCAELİSPOR
|299
|ATAKAN YAVUZ
|KOCAELİSPOR
|300
|ORÇUN AYGÜL
|KOCAELİSPOR
|301
|ÖZCAN ÇELİKTİR
|KOCAELİSPOR
|302
|HARUN KAYA
|KOCAELİSPOR
|303
|ORHAN DÖNMEZ
|KOCAELİSPOR
|304
|SAİT ERTUĞ
|KOCAELİSPOR
|305
|HAKAN BÜYÜK
|KOCAELİSPOR
|306
|MURAT SEYMEN
|KOCAELİSPOR
|307
|ALTAN TEMİRTAŞ
|KOCAELİSPOR
|308
|MUHAMMET ALİ ATASEVER
|KONYASPOR
|309
|ALİ AYDINALP
|KONYASPOR
|310
|REMZİ MERT SELEK
|KONYASPOR
|311
|EROL UÇMAZBAŞ
|KONYASPOR
|312
|RAMAZAN ÇAT
|KONYASPOR
|313
|OSMAN SERPER
|KONYASPOR
|314
|CİHANGİR BURAK TANOĞLU
|KONYASPOR
|315
|MAHMUT KARACA
|KONYASPOR
|316
|KEREM ÖTEN
|KONYASPOR
|317
|OSMAN ÖZTÜRK
|KONYASPOR
|318
|ŞÜKRÜ FUAT ŞAHİN
|MANİSA FK
|319
|BERKAN ONUR
|MANİSA FK
|320
|ALİ KAZIM BERBER
|MANİSA FK
|321
|FAİK KAV
|MANİSA FK
|322
|YASİN ÇINAR
|MANİSA FK
|323
|ZAFER ŞENTÜRK
|MANİSA FK
|324
|TEVFİK ERAND
|MANİSA FK
|325
|ENGİN ANLI
|MANİSA FK
|326
|OSMAN IŞIK
|MANİSA FK
|327
|YAŞAR POLAT
|MANİSA FK
|328
|HAYRULLAH TEPELİ
|MANİSA FK
|329
|OĞUZHAN DİNÇ
|MANİSA FK
|330
|BURAK IŞIKLAR
|MANİSA FK
|331
|ONUR PEKBAYIK
|MANİSA FK
|332
|ANIL ZEYNEL YAVUZ
|MANİSA FK
|333
|NADİR UZBASAN
|MANİSA FK
|334
|ALİ İNER
|MANİSA FK
|335
|MURAT TAŞKIRAN
|MANİSA FK
|336
|İSA YAVAŞ
|MANİSA FK
|337
|SERKAN İŞYAPAN
|MANİSA FK
|338
|KAHRAMAN AKKAL
|MANİSA FK
|339
|MUZAFFER ESENKAYA
|MANİSA FK
|340
|ONUR PEYNİRCİ
|MANİSA FK
|341
|KADRİ GÜNGÜLER
|MANİSA FK
|342
|SERKAN MALAY
|MANİSA FK
|343
|MUSTAFA ALİ GERDAN
|MANİSA FK
|344
|TARIK EROĞLU
|MANİSA FK
|345
|ERDEM ÖZKAN
|MANİSA FK
|346
|GÖRKEM SARAÇ
|MANİSA FK
|347
|MUSTAFA PEKÇETİN
|MANİSA FK
|348
|ABDULKADİR KALKAN
|MARDİN 1969 SPOR
|349
|İBRAHİM HALİL YİĞİT
|MARDİN 1969 SPOR
|350
|POLAT KASAP
|MARDİN 1969 SPOR
|351
|YUSUF AŞAR
|MARDİN 1969 SPOR
|352
|MAHMUT AŞAR
|MARDİN 1969 SPOR
|353
|MİRAÇ MURAT KAYA
|MARDİN 1969 SPOR
|354
|YAŞAR BOZAN
|MARDİN 1969 SPOR
|355
|ABDULKADİR SEVİŞ
|MARDİN 1969 SPOR
|356
|NECMEDDİN NAS
|MARDİN 1969 SPOR
|357
|RIDVAN AŞAR
|MARDİN 1969 SPOR
|358
|RIDVAN AKTÜRK
|MARDİN 1969 SPOR
|359
|RAKAN KELEŞ
|MARDİN 1969 SPOR
|360
|RAMAZAN ASAN
|MARDİN 1969 SPOR
|361
|CAHİT ALKAN
|MUĞLASPOR
|362
|AHMET NİYAZİ ÇAĞLAR
|MUĞLASPOR
|363
|SERDAR SITKI GÜRSOY
|MUĞLASPOR
|364
|HÜSEYİN ÖZCAN
|MUĞLASPOR
|365
|ALİ ÇAKIR
|MUĞLASPOR
|366
|MEHMET KURAY
|MUĞLASPOR
|367
|CEYHUN AYDINLI
|MUĞLASPOR
|368
|ŞAHİN KIRKAN
|MUĞLASPOR
|369
|ABDULLAH ESKİHİSARLI
|MUĞLASPOR
|370
|HASAN KESKİN
|MUĞLASPOR
|371
|NURI GÜLTEKİN
|MUĞLASPOR
|372
|ÖMER KIZILKAYA
|MUĞLASPOR
|373
|SERCAN ATASOY
|MUĞLASPOR
|374
|GÖKHAN UZ
|MUĞLASPOR
|375
|MUSTAFA ÇÖMEZ
|MUĞLASPOR
|376
|HAKAN ÖZCAN
|MUĞLASPOR
|377
|EGE ERMAN TÖLEK
|MUĞLASPOR
|378
|MEHMET BÜLBÜL
|PENDİKSPOR
|379
|YUNUS ŞAHİN
|PENDİKSPOR
|380
|YAVUZ YILDIRIM
|PENDİKSPOR
|381
|ERDEM YAĞCI
|PENDİKSPOR
|382
|BÜLENT AKSU
|PENDİKSPOR
|383
|ONUR DURASI
|PENDİKSPOR
|384
|ALİ ASAL
|SAMSUNSPOR
|385
|SEYİT ALİ KİNDAN
|SAMSUNSPOR
|386
|GİRAY ŞEN
|SAMSUNSPOR
|387
|RIFAT YILMAZ
|SAMSUNSPOR
|388
|SERKAN KAYA
|SAMSUNSPOR
|389
|GÖKHAN KUTLU
|SAMSUNSPOR
|390
|ZAFER ERDOĞAN
|SAMSUNSPOR
|391
|ESAT EMİR CEVAHİR
|SARIYER
|392
|MERT HACISÜLEYMANOĞLU
|SARIYER
|393
|AHMET EMRE YALDIZ
|SARIYER
|394
|HİKMET BURAK BIÇAKCI
|SARIYER
|395
|ADEM VURMAZ
|SARIYER
|396
|ÜMİT KAPICIOĞLU
|SARIYER
|397
|VEDAT DEMİR
|SARIYER
|398
|MUHARREM YAVUZ
|SARIYER
|399
|MURAT KUL
|SARIYER
|400
|BAYRAM HAYRİ TANSIK
|SARIYER
|401
|GÜRKAN EVRANKAYA
|SARIYER
|402
|SERKAN TORUN
|SARIYER
|403
|TEOMAN KIRAN
|SARIYER
|404
|ZAFER ÖZTÜRK
|SARIYER
|405
|OĞUZHAN KÖSEOĞLU
|SARIYER
|406
|SERHAT KÖKLÜER
|SARIYER
|407
|OSMAN YILDIZ
|SARIYER
|408
|ALİ OSMAN DELİHASAN
|SARIYER
|409
|EYÜP GÜLOĞLU
|SARIYER
|410
|ZAFER KURT
|SARIYER
|411
|BERKANT DEMİR
|SARIYER
|412
|YASİN OCAK
|SİVASSPOR
|413
|MÜCAHİD YILDIZ
|SİVASSPOR
|414
|MUSTAFA KURBANOĞLU
|SİVASSPOR
|415
|EMRE ÖZGÜ
|SİVASSPOR
|416
|DOĞUKAN HÜSEYİN OTYAKMAZ
|SİVASSPOR
|417
|YALÇIN ORHAN
|TRABZONSPOR
|418
|ZEYYAT KAFKAS
|TRABZONSPOR
|419
|MURAT İSKENDER
|TRABZONSPOR
|420
|KEMAL ERTÜRK
|TRABZONSPOR
|421
|TANER FİKRET SARAL
|TRABZONSPOR
|422
|LOKMAN SADIKLAR
|TRABZONSPOR
|423
|ŞENOL KAYNAR
|TRABZONSPOR
|424
|ERTUĞRUL DOĞAN
|TRABZONSPOR
|425
|ABDULKADİR FERDA BAŞKAN
|TRABZONSPOR
|426
|SEMİH HEKİMOĞLU
|TRABZONSPOR
|427
|DERVİŞ KÖZ
|TRABZONSPOR
|428
|İBRAHİM ŞAHİNKAYA
|TRABZONSPOR
|429
|CEYHUN ESKİCİ
|TRABZONSPOR
|430
|ALPER SARISOY
|ÜMRANİYESPOR
|431
|RIDVAN ERBAŞ
|ÜMRANİYESPOR
|432
|ÜNAL MEMİÇ
|ÜMRANİYESPOR
|433
|OĞUZHAN GÜNDÜZ
|ÜMRANİYESPOR
|434
|SAİT SERHAT HANOĞLU
|VAN SPOR FK
|435
|MEHMET EMİN ÖKER
|VAN SPOR FK
|436
|YUNUS AYTÜRK
|VAN SPOR FK
|437
|EMRAH DAĞ
|VAN SPOR FK
|438
|YUNUS EMRE AYKAÇ
|VAN SPOR FK
|439
|ADİL KIYAK
|VAN SPOR FK
|440
|ORHAN YILDIRIM
|VAN SPOR FK
|441
|BURAK BUCUT
|VAN SPOR FK
|442
|ERCAN DÜLGE
|VAN SPOR FK
|443
|ULAŞ SOFRACI
|VAN SPOR FK
|444
|ÖZGÜR İREÇ İLHAN
|VAN SPOR FK
|445
|GÖKHAN BAYRAMOĞLU
|VAN SPOR FK
|446
|SEZAİ MARAL
|VAN SPOR FK
|447
|ÖMER DENĞİZ
|VAN SPOR FK
|448
|KUBİLAY ÖNAY
|VAN SPOR FK