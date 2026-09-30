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Spor

Bahis soruşturmasında PFDK sevkleri açıklandı: 4 büyük takımdan den 31 kişi var

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Bahis soruşturmasında PFDK sevkleri açıklandı: 4 büyük takımdan den 31 kişi var
Başlık ResmiBahis soruşturmasında PFDK sevkleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda bahis oynadığı tespit edilen idarecileri açıkladı. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban ve Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Maruf Güneş, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen isimler arasında yer aldı.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ve 1. Lig kulüplerinde son 5 yıl içinde görev alan ve görev yaptıkları dönemde bahis oynadığı tespit edilen 448 kişiyi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

🟥 4 BÜYÜKLERDEN 31 İSİM LİSTEDE

Sevk listesinde Beşiktaş’tan 10, Fenerbahçe’den 3, Galatasaray’dan 5 ve Trabzonspor’dan 13 kişi yer aldı.

4büyük kulüpten PFDK’ye sevk edilen isimler şöyle:

◼️ Beşiktaş: Tarkan Ser, Kerem Gürel, Fırat Fidan, Miraç İltuğ Sungur, Kadir Kılıç, Mustafa Mollaoğlu, Hakan Daltaban, İbrahim Kemal Barış Dillioğlu, Enis Ulusoy, Serhan Çetinsaya.

◼️ Fenerbahçe: Eren Ali Dişli, Bekir İrdem, Erdem Sezer.

◼️ Galatasaray: Emir Aral, Özgür Işıtan Gün, Ali Yüce, Maruf Güneş, Hüseyin Ural Aküzüm.

◼️ Trabzonspor: Ertuğrul Doğan, Yalçın Orhan, Zeyyat Kafkas, Murat İskender, Kemal Ertürk, Taner Fikret Saral, Lokman Sadıklar, Şenol Kaynar, Abdulkadir Ferda Başkan, Semih Hekimoğlu, Derviş Köz, İbrahim Şahinkaya, Ceyhun Eskici.

SIRA NOİSİM SOYİSİMKULÜBÜ
1BURAK DOGAN AYDOGANALANYASPOR
2HÜSEYİN GÜMRÜKCÜLERALANYASPOR
3AHMET TUNCERALANYASPOR
4CUMA KADIOĞLUALANYASPOR
5SELAMİ FAZLIOĞLUALANYASPOR
6YAKUP ŞİMŞEKALANYASPOR
7BİLAL CANAMED SPORTİF FAALİYETLER
8LEZGİN YÜREKLİAMED SPORTİF FAALİYETLER
9SADIK SANAAMED SPORTİF FAALİYETLER
10MEHMET SALİH ARZUAMED SPORTİF FAALİYETLER
11ROJBİN TELLİOĞLUAMED SPORTİF FAALİYETLER
12MEHMET DELİAMED SPORTİF FAALİYETLER
13REMZİ ÖZYILDIZAMED SPORTİF FAALİYETLER
14MEHMET ALİ ACARAMED SPORTİF FAALİYETLER
15ONUR MERCANAMED SPORTİF FAALİYETLER
16MAZLUM ALTINDAĞAMED SPORTİF FAALİYETLER
17NURETTİN YILDIZAMED SPORTİF FAALİYETLER
18ERGİN BAŞARİAMED SPORTİF FAALİYETLER
19RONAYİ BİNENAMED SPORTİF FAALİYETLER
20MEHMET BEGÜNAMED SPORTİF FAALİYETLER
21YILMAZ DEMİRAMED SPORTİF FAALİYETLER
22MEHMET VEYSİ KOYUNAMED SPORTİF FAALİYETLER
23MEHMET ÇAKMAKÇIAMED SPORTİF FAALİYETLER
24BEKİR GÜNEŞAMED SPORTİF FAALİYETLER
25MUSTAFA MESUT KAYAAMED SPORTİF FAALİYETLER
26SELÇUK KARADAĞANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
27İSKENDER ÖZBALTAANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
28ABDULKADİR KAZANANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
29TUNCAY GÜLELANTALYASPOR
30ERHAN ERDEMANTALYASPOR
31EMRAH ÇELİKANTALYASPOR
32AHMET ATEŞANTALYASPOR
33SÜLEYMAN ÇAĞDAŞ USLUANTALYASPOR
34MEHMET AĞIRBAYRAKTARANTALYASPOR
35ŞAKİR ÖNCÜLANTALYASPOR
36FATİH DEMİRTOPANTALYASPOR
37İBRAHİM GÖKHAN KASAPOĞLUANTALYASPOR
38ERSEL ÇETİNANTALYASPOR
39FESİH TAMİNCEANTALYASPOR
40UFUK SEZERANTALYASPOR
41RIZA PERÇİNANTALYASPOR
42AHMET OKAN BÜYÜKBALLIANTALYASPOR
43BAHADIR ASLANANTALYASPOR
44HAKAN ONAYANTALYASPOR
45RECEP BAYRAKTARANTALYASPOR
46ALİ ÇANANTALYASPOR
47MURAT ŞİMŞEKANTALYASPOR
48BURAK UYSALOĞLUANTALYASPOR
49CESUR BURAK AKARANTALYASPOR
50BAHADIR HAKTANIRANTALYASPOR
51DAĞLAR EKŞİANTALYASPOR
52AKIN TATLIPINARANTALYASPOR
53AYTAÇ ALTAYANTALYASPOR
54GÖKHAN KESTİROĞLUANTALYASPOR
55ÖZGÜR KIZILLARBANDIRMASPOR
56OĞUZ KIRBANDIRMASPOR
57ONUR GÖÇMEZBANDIRMASPOR
58ÖZGÜN ERENBANDIRMASPOR
59SAMED KOCAMANBANDIRMASPOR
60YUNUS DÜZMEKİKBANDIRMASPOR
61MUSTAFA DERBANDIRMASPOR
62UĞUR MARALBANDIRMASPOR
63GÖKER DURUBANDIRMASPOR
64CEM ERERBANDIRMASPOR
65ÖZEL AYDINBANDIRMASPOR
66SAMİ CAN EKENBANDIRMASPOR
67MEHMET ÖZBAYBANDIRMASPOR
68GÖKHAN TUNÇBANDIRMASPOR
69MERT BALIKÇIBANDIRMASPOR
70ONUR ÇONBANDIRMASPOR
71ÜNSAL YAMANERBANDIRMASPOR
72RAHİM ÖZDEMİRBANDIRMASPOR
73SADİ KİLERCİOĞLUBANDIRMASPOR
74ÖZENÇ BATIMORBANDIRMASPOR
75HAKAN HULUSİ KAYABANDIRMASPOR
76TEZCAN ASLANBANDIRMASPOR
77MERT NASIROĞLUBATMAN PETROL SPOR
78TARKAN SERBEŞİKTAŞ
79KEREM GÜRELBEŞİKTAŞ
80FIRAT FİDANBEŞİKTAŞ
81MİRAÇ İLTUĞ SUNGURBEŞİKTAŞ
82KADİR KILIÇBEŞİKTAŞ
83MUSTAFA MOLLAOĞLUBEŞİKTAŞ
84HAKAN DALTABANBEŞİKTAŞ
85İBRAHİM KEMAL BARIŞ DİLLİOĞLUBEŞİKTAŞ
86ENİS ULUSOYBEŞİKTAŞ
87SERHAN ÇETİNSAYABEŞİKTAŞ
88MEHMET ONUR SÖNMEZBODRUM FK
89MUSTAFA KARABODRUM FK
90KAMİL BACIBODRUM FK
91BERDAN KÖROĞLUBODRUM FK
92MAHMUT DENİZBODRUM FK
93SELİM CANERBODRUM FK
94ARİF ÖZÇINARBODRUM FK
95UĞUR ÇİLİNGİROĞLUBODRUM FK
96COŞKUN ARASBODRUM FK
97SERHAT DAYANÇBODRUM FK
98UFUK KAYABODRUM FK
99YİĞİT DEMİRBODRUM FK
100MURAT ŞENGÜLBODRUM FK
101NEJDET BAŞTUĞBODRUM FK
102NURETTİN AVDANBODRUM FK
103BİROL AHİBODRUM FK
104İBRAHİM ÇAKIRBODRUM FK
105BARIŞ ILGINBODRUM FK
106HÜSEYİN GÖZÜTOKBODRUM FK
107SERDAR SÖYLEMEZBODRUM FK
108NAFİZ DOĞANBODRUM FK
109CEMAL DEMİRCİBODRUM FK
110TAYYAR GÜNDOĞANBODRUM FK
111MESUT DURATEYMURBODRUM FK
112GÖKSEL ÇAMLIBODRUM FK
113CAN ÖZTÜZÜNBODRUM FK
114MURAT ÖNDERBODRUM FK
115İBRAHİM MERALBODRUM FK
116EYÜP DANACIBODRUM FK
117HALİL DURMAZBODRUM FK
118SÜLEYMAN NAFİZ TEKGÜLBODRUM FK
119CANER TUNABODRUM FK
120HADİ TÜRKBODRUM FK
121HALİL ESERBODRUM FK
122İSMET ÖZSARSILMAZBODRUM FK
123HÜSEYİN KARACABODRUM FK
124FATİH MURAT YILDIZBODRUM FK
125KENAN ALTUNDAĞBOLUSPOR
126HÜSEYİN TAYŞİBOLUSPOR
127MURAT ŞABABLIBOLUSPOR
128RAGIP KAAN SEMERCİOĞLUBOLUSPOR
129ALPER ALTUNTAŞBOLUSPOR
130ABDULLAH ONURBOLUSPOR
131SERKAN SÜZGENBOLUSPOR
132OKTAY TÜRKBOLUSPOR
133HALİL İBRAHİM YAVAŞBOLUSPOR
134ALİ ŞENBOLUSPOR
135ALİ GÜRSOYBOLUSPOR
136İSMAİL DURUBOLUSPOR
137SUAT ÇELENBOLUSPOR
138HAŞİM ERDOĞANBOLUSPOR
139FUAT TUTBOLUSPOR
140AHMET UFUK GÜLERBOLUSPOR
141ÇETİN UÇBOLUSPOR
142FURKAN GÖKHAN ÇİÇEKDENKBOLUSPOR
143TOLGA BECİKOĞLUBOLUSPOR
144NACİ TOLGA TÜRKARBOLUSPOR
145ABDULKADİR KILIÇBOLUSPOR
146CANER YILDIRIMBOLUSPOR
147UFUK ALINBOLUSPOR
148ABDULLAH AYARCANBOLUSPOR
149MAHMUT ÇİMENDERBOLUSPOR
150KAMURAN AVCIBOLUSPOR
151HAKAN ÖZSOYBOLUSPOR
152AHMET TOPALOĞLUBOLUSPOR
153MAKSUT BEYKOZBOLUSPOR
154AYKUT SANVERBOLUSPOR
155AHMET UZUNOĞLANBOLUSPOR
156EFEHAN BAYRAKBOLUSPOR
157ALPER ALANBOLUSPOR
158KEMAL SİNAN HAYDAROĞLUBOLUSPOR
159MEVLÜT SAFA ÖZÇELİKBOLUSPOR
160ALİ REHA ÖZÇELİKBOLUSPOR
161OĞUZHAN ÖZÇELİKBOLUSPOR
162FARUK BAKGÖRBURSASPOR
163MUSTAFA DİŞLONBURSASPOR
164SAMET İLHANBURSASPOR
165METİN ALPBURSASPOR
166EMRE PLANALIBURSASPOR
167TAMER İŞLERBURSASPOR
168TOLGA KAYAERBURSASPOR
169EREN ŞENGÜZELBURSASPOR
170İSMAİL EDİZ ÖZTÜRKBURSASPOR
171ENES ÇELİKBURSASPOR
172TALHA TEMUR HANBURSASPOR
173HAYRETTİN GÜLGÜLERBURSASPOR
174MUSTAFA ERMİŞBURSASPOR
175ALİ AĞIRBURSASPOR
176YASİN TÜNBEKBURSASPOR
177İSMAİL ERTEKİNBURSASPOR
178YALÇIN CAMBAZBURSASPOR
179FATİH BAKOĞLUÇAYKUR RİZE SPOR
180TOLGA HASAN TOPTANÇAYKUR RİZE SPOR
181NURULLAH HAŞİMOĞLUÇAYKUR RİZE SPOR
182CELİL GÜNERÇAYKUR RİZE SPOR
183CEYHUN KAZANCIÇAYKUR RİZE SPOR
184SEMİH FATİH KIZILTANÇAYKUR RİZE SPOR
185MEHMET ÖMEROĞLUÇAYKUR RİZE SPOR
186AYTEKİN KALENDERÇAYKUR RİZE SPOR
187SERKAN KARAVİNÇAYKUR RİZE SPOR
188AHMET YILMAZ ZEHİROĞLUÇAYKUR RİZE SPOR
189MİKAİL TURGUTÇAYKUR RİZE SPOR
190RECEP ALİ AVCIÇAYKUR RİZE SPOR
191MUSTAFA ÇİLİNGİROĞLUÇAYKUR RİZE SPOR
192MUTLU ÇITAKÇORUM FK
193MUSTAFA ERCANÇORUM FK
194HASAN SERDAR YILMAZÇORUM FK
195SERDAR KOÇAKÇORUM FK
196BARAN KORKMAZOĞLUÇORUM FK
197SELÇUK YAVUZERZURUMSPOR FK
198AVNİ AKDEMİRERZURUMSPOR FK
199AHMET DALERZURUMSPOR FK
200MURAT URKUÇERZURUMSPOR FK
201MUSTAFA AYGÜNERZURUMSPOR FK
202ERDEM BENTOĞLUERZURUMSPOR FK
203MEHMET MUTLUERZURUMSPOR FK
204BURAKHAN BURUCUERZURUMSPOR FK
205EMRE AYTEKİNERZURUMSPOR FK
206MELİKŞAH TEKİNERZURUMSPOR FK
207OKTAY TÜZENEYÜPSPOR
208GÜRKAN PALAVUZEYÜPSPOR
209DURSUN ALİ AKYILDIZEYÜPSPOR
210ÖNDER OKTUGANEYÜPSPOR
211YASİN AKYÜZEYÜPSPOR
212TAYLAN ŞENEYÜPSPOR
213EREN ALİ DİŞLİFENERBAHÇE
214BEKİR İRDEMFENERBAHÇE
215ERDEM SEZERFENERBAHÇE
216EMİR ARALGALATASARAY
217ÖZGÜR IŞITAN GÜNGALATASARAY
218ALİ YÜCEGALATASARAY
219MARUF GÜNEŞGALATASARAY
220HÜSEYİN URAL AKÜZÜMGALATASARAY
221MEHMET FATİH KONUKGAZİANTEP FK
222ALİ KUMRUGAZİANTEP FK
223MEHMET KORKMAZGAZİANTEP FK
224SERHAT TÜMERGAZİANTEP FK
225CEVAT GÜLLÜGAZİANTEP FK
226FERİT GÜNEY DAĞDEVİRENGAZİANTEP FK
227HALİL İBRAHİM KÜSBEOĞLUGAZİANTEP FK
228ADNAN ÖZTÜRKGAZİANTEP FK
229BATIKAN ERKAN TURALGAZİANTEP FK
230ZEKİ ORMANLIGAZİANTEP FK
231BÜLENT İNGEÇGAZİANTEP FK
232MEHMET ERİM ARIKANGAZİANTEP FK
233MEHMET YEŞİLMENGAZİANTEP FK
234DOĞAN ÖZTÜRKGAZİANTEP FK
235İLKE İĞREKGENÇLERBİRLİĞİ
236FATİH GÖÇERGENÇLERBİRLİĞİ
237HAZIM KAHRAMANERGENÇLERBİRLİĞİ
238MEHMET SOYLUGENÇLERBİRLİĞİ
239MEHMET HAKAN ONKURGENÇLERBİRLİĞİ
240SERDAR GÜRGENÇLERBİRLİĞİ
241İSMAİL İLKER ÇOLAKGENÇLERBİRLİĞİ
242EMRE GÖKDEMİRGENÇLERBİRLİĞİ
243ÖZGÜR DURŞENGENÇLERBİRLİĞİ
244ABDÜLVAHİT VARDARGENÇLERBİRLİĞİ
245SEZGİN ÖZKANGENÇLERBİRLİĞİ
246BURAK BERKAY ÖZSUGENÇLERBİRLİĞİ
247OKTAY YÜKSELGENÇLERBİRLİĞİ
248HARUN EROLGENÇLERBİRLİĞİ
249İSMAİL GELİÇGENÇLERBİRLİĞİ
250TAYFUN BAĞLANGENÇLERBİRLİĞİ
251MURAT ARASGENÇLERBİRLİĞİ
252MUSTAFA YURTSEVERGENÇLERBİRLİĞİ
253GÜN EMRE İÇERGENÇLERBİRLİĞİ
254ADEM BECERİKLİGENÇLERBİRLİĞİ
255COŞKUN BALKANGENÇLERBİRLİĞİ
256MURAT GÜNEŞGENÇLERBİRLİĞİ
257TOLGA TOPCUOĞLUGENÇLERBİRLİĞİ
258TOLGA ARSLANGENÇLERBİRLİĞİ
259ÜMİT UTAŞGENÇLERBİRLİĞİ
260SİNAN ÖZNURGÖZTEPE
261ENES MEMİŞGÖZTEPE
262BARIŞ HOCAOĞLUGÖZTEPE
263MUHAMMET İSMAİL SAĞLAMIĞDIR FK
264UĞUR ÜNSALİSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK
265MUHAMMET METEİSTANBULSPOR
266COŞKU ALPARSLANİSTANBULSPOR
267GİRAY KAVAZOĞLUİSTANBULSPOR
268ÖMER SARIALİOĞLUİSTANBULSPOR
269HASAN KOÇYİĞİTİSTANBULSPOR
270TOLGA TURANİSTANBULSPOR
271MUSA KAZIM ENGİNİSTANBULSPOR
272BURHAN GENÇKARAGÜMRÜK FK
273YUSUF GÜZELKARAGÜMRÜK FK
274SELİM UÇARKARAGÜMRÜK FK
275EMRE UÇARKARAGÜMRÜK FK
276KADİR UÇARKARAGÜMRÜK FK
277METİN BOZYİĞİTKARAGÜMRÜK FK
278GÜRKAN KARABOĞAZKARAGÜMRÜK FK
279RIZA ERKUT YURDEMİKAYSERİSPOR
280SEYİT MUTİERKAYSERİSPOR
281SEYİT HALİL TURGUTKAYSERİSPOR
282SAVAŞ BALIKKUŞUKAYSERİSPOR
283İSMAİL EĞİNKAYSERİSPOR
284FURKAN GÜVENKAYSERİSPOR
285EMİR AKPINARKAYSERİSPOR
286SAMET KOÇKAYSERİSPOR
287OKAN YILDIRIMKOCAELİSPOR
288HALİL YÜKSELKOCAELİSPOR
289VURAL YILDIZKOCAELİSPOR
290MEHMET KÖRDEMİRKOCAELİSPOR
291EKİN AKYOLLUKOCAELİSPOR
292ENES TABANKOCAELİSPOR
293MERT KAVŞUTKOCAELİSPOR
294İSMAİL ALKOCAELİSPOR
295UĞUR ŞAHİNKOCAELİSPOR
296KAMİL SERTKOCAELİSPOR
297TARIK GÜRGENKOCAELİSPOR
298HAKAN ÖZSOYKOCAELİSPOR
299ATAKAN YAVUZKOCAELİSPOR
300ORÇUN AYGÜLKOCAELİSPOR
301ÖZCAN ÇELİKTİRKOCAELİSPOR
302HARUN KAYAKOCAELİSPOR
303ORHAN DÖNMEZKOCAELİSPOR
304SAİT ERTUĞKOCAELİSPOR
305HAKAN BÜYÜKKOCAELİSPOR
306MURAT SEYMENKOCAELİSPOR
307ALTAN TEMİRTAŞKOCAELİSPOR
308MUHAMMET ALİ ATASEVERKONYASPOR
309ALİ AYDINALPKONYASPOR
310REMZİ MERT SELEKKONYASPOR
311EROL UÇMAZBAŞKONYASPOR
312RAMAZAN ÇATKONYASPOR
313OSMAN SERPERKONYASPOR
314CİHANGİR BURAK TANOĞLUKONYASPOR
315MAHMUT KARACAKONYASPOR
316KEREM ÖTENKONYASPOR
317OSMAN ÖZTÜRKKONYASPOR
318ŞÜKRÜ FUAT ŞAHİNMANİSA FK
319BERKAN ONURMANİSA FK
320ALİ KAZIM BERBERMANİSA FK
321FAİK KAVMANİSA FK
322YASİN ÇINARMANİSA FK
323ZAFER ŞENTÜRKMANİSA FK
324TEVFİK ERANDMANİSA FK
325ENGİN ANLIMANİSA FK
326OSMAN IŞIKMANİSA FK
327YAŞAR POLATMANİSA FK
328HAYRULLAH TEPELİMANİSA FK
329OĞUZHAN DİNÇMANİSA FK
330BURAK IŞIKLARMANİSA FK
331ONUR PEKBAYIKMANİSA FK
332ANIL ZEYNEL YAVUZMANİSA FK
333NADİR UZBASANMANİSA FK
334ALİ İNERMANİSA FK
335MURAT TAŞKIRANMANİSA FK
336İSA YAVAŞMANİSA FK
337SERKAN İŞYAPANMANİSA FK
338KAHRAMAN AKKALMANİSA FK
339MUZAFFER ESENKAYAMANİSA FK
340ONUR PEYNİRCİMANİSA FK
341KADRİ GÜNGÜLERMANİSA FK
342SERKAN MALAYMANİSA FK
343MUSTAFA ALİ GERDANMANİSA FK
344TARIK EROĞLUMANİSA FK
345ERDEM ÖZKANMANİSA FK
346GÖRKEM SARAÇMANİSA FK
347MUSTAFA PEKÇETİNMANİSA FK
348ABDULKADİR KALKANMARDİN 1969 SPOR
349İBRAHİM HALİL YİĞİTMARDİN 1969 SPOR
350POLAT KASAPMARDİN 1969 SPOR
351YUSUF AŞARMARDİN 1969 SPOR
352MAHMUT AŞARMARDİN 1969 SPOR
353MİRAÇ MURAT KAYAMARDİN 1969 SPOR
354YAŞAR BOZANMARDİN 1969 SPOR
355ABDULKADİR SEVİŞMARDİN 1969 SPOR
356NECMEDDİN NASMARDİN 1969 SPOR
357RIDVAN AŞARMARDİN 1969 SPOR
358RIDVAN AKTÜRKMARDİN 1969 SPOR
359RAKAN KELEŞMARDİN 1969 SPOR
360RAMAZAN ASANMARDİN 1969 SPOR
361CAHİT ALKANMUĞLASPOR
362AHMET NİYAZİ ÇAĞLARMUĞLASPOR
363SERDAR SITKI GÜRSOYMUĞLASPOR
364HÜSEYİN ÖZCANMUĞLASPOR
365ALİ ÇAKIRMUĞLASPOR
366MEHMET KURAYMUĞLASPOR
367CEYHUN AYDINLIMUĞLASPOR
368ŞAHİN KIRKANMUĞLASPOR
369ABDULLAH ESKİHİSARLIMUĞLASPOR
370HASAN KESKİNMUĞLASPOR
371NURI GÜLTEKİNMUĞLASPOR
372ÖMER KIZILKAYAMUĞLASPOR
373SERCAN ATASOYMUĞLASPOR
374GÖKHAN UZMUĞLASPOR
375MUSTAFA ÇÖMEZMUĞLASPOR
376HAKAN ÖZCANMUĞLASPOR
377EGE ERMAN TÖLEKMUĞLASPOR
378MEHMET BÜLBÜLPENDİKSPOR
379YUNUS ŞAHİNPENDİKSPOR
380YAVUZ YILDIRIMPENDİKSPOR
381ERDEM YAĞCIPENDİKSPOR
382BÜLENT AKSUPENDİKSPOR
383ONUR DURASIPENDİKSPOR
384ALİ ASALSAMSUNSPOR
385SEYİT ALİ KİNDANSAMSUNSPOR
386GİRAY ŞENSAMSUNSPOR
387RIFAT YILMAZSAMSUNSPOR
388SERKAN KAYASAMSUNSPOR
389GÖKHAN KUTLUSAMSUNSPOR
390ZAFER ERDOĞANSAMSUNSPOR
391ESAT EMİR CEVAHİRSARIYER
392MERT HACISÜLEYMANOĞLUSARIYER
393AHMET EMRE YALDIZSARIYER
394HİKMET BURAK BIÇAKCISARIYER
395ADEM VURMAZSARIYER
396ÜMİT KAPICIOĞLUSARIYER
397VEDAT DEMİRSARIYER
398MUHARREM YAVUZSARIYER
399MURAT KULSARIYER
400BAYRAM HAYRİ TANSIKSARIYER
401GÜRKAN EVRANKAYASARIYER
402SERKAN TORUNSARIYER
403TEOMAN KIRANSARIYER
404ZAFER ÖZTÜRKSARIYER
405OĞUZHAN KÖSEOĞLUSARIYER
406SERHAT KÖKLÜERSARIYER
407OSMAN YILDIZSARIYER
408ALİ OSMAN DELİHASANSARIYER
409EYÜP GÜLOĞLUSARIYER
410ZAFER KURTSARIYER
411BERKANT DEMİRSARIYER
412YASİN OCAKSİVASSPOR
413MÜCAHİD YILDIZSİVASSPOR
414MUSTAFA KURBANOĞLUSİVASSPOR
415EMRE ÖZGÜSİVASSPOR
416DOĞUKAN HÜSEYİN OTYAKMAZSİVASSPOR
417YALÇIN ORHANTRABZONSPOR
418ZEYYAT KAFKASTRABZONSPOR
419MURAT İSKENDERTRABZONSPOR
420KEMAL ERTÜRKTRABZONSPOR
421TANER FİKRET SARALTRABZONSPOR
422LOKMAN SADIKLARTRABZONSPOR
423ŞENOL KAYNARTRABZONSPOR
424ERTUĞRUL DOĞANTRABZONSPOR
425ABDULKADİR FERDA BAŞKANTRABZONSPOR
426SEMİH HEKİMOĞLUTRABZONSPOR
427DERVİŞ KÖZTRABZONSPOR
428İBRAHİM ŞAHİNKAYATRABZONSPOR
429CEYHUN ESKİCİTRABZONSPOR
430ALPER SARISOYÜMRANİYESPOR
431RIDVAN ERBAŞÜMRANİYESPOR
432ÜNAL MEMİÇÜMRANİYESPOR
433OĞUZHAN GÜNDÜZÜMRANİYESPOR
434SAİT SERHAT HANOĞLUVAN SPOR FK
435MEHMET EMİN ÖKERVAN SPOR FK
436YUNUS AYTÜRKVAN SPOR FK
437EMRAH DAĞVAN SPOR FK
438YUNUS EMRE AYKAÇVAN SPOR FK
439ADİL KIYAKVAN SPOR FK
440ORHAN YILDIRIMVAN SPOR FK
441BURAK BUCUTVAN SPOR FK
442ERCAN DÜLGEVAN SPOR FK
443ULAŞ SOFRACIVAN SPOR FK
444ÖZGÜR İREÇ İLHANVAN SPOR FK
445GÖKHAN BAYRAMOĞLUVAN SPOR FK
446SEZAİ MARALVAN SPOR FK
447ÖMER DENĞİZVAN SPOR FK
448KUBİLAY ÖNAYVAN SPOR FK
Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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