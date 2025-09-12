Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Barcelona ile sözleşmesini feshetmişti! Süper Lig sürprizi: Resmi teklif gitti

Barcelona ile sözleşmesini feshetmişti! Süper Lig sürprizi: Resmi teklif gitti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
Barcelona ile sözleşmesini feshetmişti! Süper Lig sürprizi: Resmi teklif gitti
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İspanyol devi Barcelona'ya geçtiğimiz günlerde veda eden, son olarak La Liga temsilcisi Girona'da kiralık olarak forma giyen 33 yaşındaki orta saha Oriol Romeu, Süper Lig'den aldığı transfer teklifiyle gündeme geldi.

Türkiye'de yaz transfer döneminin bitmesine 24 saatten az (12 Eylül saat 00.00) süre kaldı. Kulüpler, kadrolarına son takviyeleri yapmak için yoğun çaba sarf ediyor. Orta sahasını güçlendirmek isteyen Konyaspor'un, transferin son günü sürpriz bir isme yöneldiği konuşuluyor.

Barcelona ile sözleşmesini feshetmişti! Süper Lig sürprizi: Resmi teklif gitti - 1. Resim

KONYASPOR'DAN SÜPRİZ HAMLE

Reşat Can Özbudak'ın haberine göre; Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Barcelona ile sözleşmesini fesheden Oriol Romeu'ya resmi transfer teklifinde bulundu.

Barcelona ile sözleşmesini feshetmişti! Süper Lig sürprizi: Resmi teklif gitti - 2. Resim

31 MAÇA BİN 805 DAKİKA

Güncel piyasa değeri 1,2 milyon euro olarak gösterilen 33 yaşında İspanyol ön liberonun bonservisini elinde bulunuyor. Girona formasıyla geçtiğimiz sezon 31 maça çıkan futbolcu, sahada kaldığı bin 805 dakikada gol veya asist katkısı sunamadı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

