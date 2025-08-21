Barcelona'da 5 yıllık imza! 65 milyon euroluk yıldız: Kendimden çok şey bekliyorum

İspanyol devi Barcelona, güncel piyasa değeri 65 milyon euro olan Fransız futbolcusu Jules Kounde'nin sözleşmesinin 2030 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

"UMARIM DAHA FAZLA MUTLULUK GETİREBİLİRİM"

İmza sonrası açıklamalarda bulunan 26 yaşındaki futbolcu, Barcelona taraftarının kendisine her zaman iyi davrandığını belirterek, "Bundan keyif alıyorum ve bunu takdir ediyorum. Umarım onlara daha fazla mutluluk getirebilirim" ifadelerini kullandı.

"DAHA AZ GOL YEMEMEİZ GEREKİYOR"

Her sezon bir öncekinden daha iyi bir oyuncu olmayı hedeflediğini dile getiren Kounde, "Kendimden çok şey bekliyorum. Birçok alanda gelişebiliriz ancak birini seçmem gerekirse daha az gol yememiz gerektiğini söylerdim" şeklinde konuştu.