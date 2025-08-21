Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Barcelona'da 5 yıllık imza! 65 milyon euroluk yıldız: Kendimden çok şey bekliyorum

Barcelona'da 5 yıllık imza! 65 milyon euroluk yıldız: Kendimden çok şey bekliyorum

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Barcelona&#039;da 5 yıllık imza! 65 milyon euroluk yıldız: Kendimden çok şey bekliyorum
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Barcelona'ya 2022 yılında Sevilla'dan 50 milyon euro karşılığında transfer olan Jules Kounde, La Liga ekibi ile yeni sözleşme imzaladı. 26 yaşındaki Fransız sağ bek, Barcelona formasıyla 2 lig şampiyonluğu, 2 İspanya Süper Kupası ve 1 İspanya Kupası kazandı.

İspanyol devi Barcelona, güncel piyasa değeri 65 milyon euro olan Fransız futbolcusu Jules Kounde'nin sözleşmesinin 2030 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

"UMARIM DAHA FAZLA MUTLULUK GETİREBİLİRİM"

İmza sonrası açıklamalarda bulunan 26 yaşındaki futbolcu, Barcelona taraftarının kendisine her zaman iyi davrandığını belirterek, "Bundan keyif alıyorum ve bunu takdir ediyorum. Umarım onlara daha fazla mutluluk getirebilirim" ifadelerini kullandı.

"DAHA AZ GOL YEMEMEİZ GEREKİYOR"

Her sezon bir öncekinden daha iyi bir oyuncu olmayı hedeflediğini dile getiren Kounde, "Kendimden çok şey bekliyorum. Birçok alanda gelişebiliriz ancak birini seçmem gerekirse daha az gol yememiz gerektiğini söylerdim" şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Zeytinli Rock Festivali iptal mi edildi, neden? Festival adresinde değişiklik iddiaları gündemde!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ziraat Türkiye Kupası 1'inci Tur eşleşmeleri belli oldu! "Avrupa'ya kısa yoldan bilet" - SporTürkiye Kupası eşleşmeleri belli olduTFF 1'inci Lig'de 3'üncü haftanın hakemleri belli oldu - SporTFF 1'inci Lig'de 3'üncü haftanın hakemleri belli olduBeşiktaş'ın eski yıldızından Türkiye itirafı: Bir kral gibi yaşıyordum - SporBeşiktaş'ın eski yıldızından itiraf: Kral gibi yaşıyordumBundesliga'dan Premier Lig'e transfer: 18 milyon euroluk yıldız - SporBundesliga'dan Premier Lig'e gitti: 18 milyon euroluk yıldızNorveç'ten İsrail'e tarihi tavır: Milli maç geliri Gazze'ye bağışlanacak - Sporİsrail'e tarihi tavır: Milli maç geliri Gazze'ye gidecekMHK açıkladı: Süper Lig'de haftanın hakemleri - SporMHK açıkladı: Süper Lig'de haftanın hakemleri
Sonraki Haber Yükleniyor...