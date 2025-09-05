Yıllık 100 milyon euro teklif ettiler! Lewandowski kararını verdi

La Liga temsilcisi Barcelona'da forma giyen Robert Lewandowski'nin, menajerler aracılığıyla bir Suudi Arabistan kulübünden astronomik teklif aldığı belirtildi.

100 MİLYON EUROYA RET

İspanyol Sport'un haberine göre; 37 yaşındaki golcü, 100 milyon euroluk teklifi hiç düşünmeden reddetti ve Barcelona'da kalmayı seçti.

37 yaşındaki yıldız, Barcelona ile olan kontratının son yılına girdi. Bir dönem ismi Fenerbahçe ile de anılan yıldız oyuncu, birçok teklif almasına rağmen kariyerini İspanyol ekibinde noktalamak istiyor.

52 MAÇTA 42 GOL

2024-2025 sezonunda Barcelona ile tüm kulvarlarda 52 maça çıkan Robert Lewandowski, rakip kalelere 42 gol göndermiş ve 3 asist yapmıştı.