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Barcelona'ya kötü haber: Xavi Espart'ın sahalara dönüş tarihi

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Barcelona'ya kötü haber: Xavi Espart'ın sahalara dönüş tarihi
Başlık ResmiBarcelona'ya kötü haber: Xavi Espart'ın sahalara dönüş tarihi

El Clasico'da sahasında 2-1 mağlup olan Barcelona, İspanyol savunma oyuncusu Xavi Espart'ın yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

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Barcelona, Camp Nou'da 2-1 kaybedilen Real Madrid maçında sakatlık yaşayan genç bek oyuncusu Xavi Espart hakkında açıklama yaptı.

Yapılan tetkikler sonucunda, Real Madrid karşılaşmasında rakip oyuncuyla çarpışan 19 yaşındaki futbolcunun "sağ ayak bileğindeki sindesmoz ekleminde sakatlık" tespit edildi.

Xavi Espart'ın güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.
Başlık ResmiXavi Espart'ın güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.

Katalan kulübünün açıklamasında, bu sezon 9 maçta 2 gol ve 2 asistlik performans sergileyen Espart'ın yaklaşık 7 hafta forma giyemeyeceği belirtildi.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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