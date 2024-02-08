'Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu siz sakın Torreira'ya uymayın yoksa kul hakkına girersiniz'

Süper Lig'in 24. haftasının ardından Ali Ece birlikte 'Vole' kanalında çok önemli değerlendirmelerde bulunan Serdar Ali Çelikler Sarı Kırmızılı iki yıldızı uyardı. Barış Alper Yılmaz'la Kerem Aktürkoğlu'na tavsiye veren Çelikler 'Torreira'ya sakın uymayın' derken, ünlü yorumcunun 'Dursun Özbek' istihbaratları ise oldukça dikkat çekti.

Ziraat Türkiye Kupası mesaisinde Bandırmaspor'u 4-2 yenen Okan Buruk ve öğrencileri Başakşehir maçı hazırlıklarına devam ediyor. Sarı Kırmızılı kulübü yakından takip eden Serdar Ali Çelikler 'Nakavt' programında çok önemli açıklamalarda bulunurken, ünlü yorumcunun Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu'na çağrıda bulunması ise dikkat çekti.

İşte Serdar Ali Çelikler'in değerlendirmeleri...

OKAN BURUK 4-4-2 DENEYEBİLİR

Aurier, Abdülkerim Bardakcı, Sanchez, sol bek Köhn. Galatasaray'ın 8 milyon euro'su kalmış ve bu parayı 10 numaraya harcayacaklarmış Kamada ya da Erikssen. İcardi'nin muhakkak kendine gelmesi lazım, penaltısız gol hasreti 10 maça çıktı. Zaha artık santrafor oynatılmalı. Okan Buruk bir maçta 4-4-2 deneyebilir. Hiç beklemediğim şekilde Mertens çok iyi gidiyor. Artık sene sonunda bırakacağım, emekli olmaya gidiyorum demiyor.

KEREM VE BARIŞ TORREİRA'YA UYUP KENDİNİ ATIYORDU

Eriksen'i alıp 10 numarada kullanılacaksa ben tamamım ama Okan hoca Eriksen'i alıp Demirbay gibi 8 numarada kullanılacaksa istemem. Galatasaray'da fark oluşturan oyunculardan biri Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez ve Torreira. Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz Torreira'ya uyup kendini yere atıyordu o işleri bitirdiler, bu işler kul hakkına giriyordu, siz Torreira'ya uymayın yapmayın, Mertens'in de bu işleri azalttığı görülüyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU BOTOKS YAPTIRSIN

Kerem Aktürkoğlu stresten dişlerini kırmış, rahat ol kardeşim kimseyi memnun edemezsin, seni çok iyi anlıyorum stres yönetimi çok önemli bir şey, eğer yanak kenarlarına botoks yaptırırsan dişlerini sıkamazsın.

İCARDİ'DE MENAJER OYUNU VAR

Calciomercato'nun haberine göre; İcardi İnter'e gitmek için maaşını 5 milyon euro'ya düşürmeye hazırmış. Dışarıda bir menajer var İcardi'yi transfer etmek için elinden geleni yapıyor.

Okan Buruk takımın kalitesi bakımından geride kalmış bir hocaydı ama kendisini çok iyi geliştirdi tebrik ediyorum. Okan Buruk'un dokunuşları dikkat çekiyor. Bu sene hem idari olarak hem de taktiksel olarak inanılmaz gelişti. Galatasaraylılara müjde vereyim; 1- Yeni havalimanı yolunda Dursun Özbek 500 dönümlük bir arazi almış hayırlı olsun. 2-Vadi İstanbul'dan stada çıkan bir yol vardır o yolun da spor salonu yapılması karşılığında verildiğini duydum. Dursun Özbek seçimde bunları açıklayacak. Dursun Özbek'e 'Erden Timur'u al' diyenler de var 'Alma' diyenler de... Özbek şu anda karar vermedi, ama yüzde 99 Abdürrahim Albayrak olacak.