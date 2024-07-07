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Barış Alper Yılmaz'ın mücadelesi EURO 2024 çeyrek finaline damga vurdu!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Barış Alper Yılmaz&#039;ın mücadelesi EURO 2024 çeyrek finaline damga vurdu!

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

EURO 2024 çeyrek final maçında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Barış Alper Yılmaz'ın Hollanda karşılaşmasında bacaklarındaki yara izleri sosyal medyada gündem oldu.

EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda'ya 2-1 yenilerek elenen A Milli Takımımızın en çok konuşulan isimlerinden biri Barış Alper Yılmaz oldu. Mücadele sonunda Barış Alper'in bacaklarındaki yara izleri, sahada verilen büyük çabayı gözler önüne serdi.

BERLİN OLİMPİYAT STADYUMU'NDA BÜYÜK MÜCADELE

Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta, A Milli Futbol Takımımız Hollanda ile karşı karşıya geldi. İlk yarıyı 1-0 önde kapatan Millilerimiz, ikinci yarıda 70. ve 76. dakikalarda yediği gollerle maçı 2-1 kaybederek turnuvaya veda etti.

Barış Alper Yılmaz'ın mücadelesi EURO 2024 çeyrek finaline damga vurdu! - 1. Resim

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN GÖZYAŞLARI

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte, Türkiye’nin EURO 2024 macerası sona ererken, statta bulunan binlerce taraftarımız oyuncularımızı ayakta alkışladı. Maçın sonunda duygusal anlar yaşandı ve kaptan Hakan Çalhanoğlu gözyaşlarını tutamadı.

Barış Alper Yılmaz'ın mücadelesi EURO 2024 çeyrek finaline damga vurdu! - 2. Resim

BARIŞ ALPER YILMAZ'IN MÜCADELECİ RUHU

Hollanda karşısında takım olarak büyük bir mücadele sergileyen Millilerimiz arasında en çok dikkat çeken isim Barış Alper Yılmaz oldu. Maçın ardından çekilen bir fotoğrafta Barış Alper'in bacaklarının yara içerisinde olduğu görüldü. Bu görüntü, Barış Alper’in ve takımın sahada ne kadar büyük bir mücadele verdiğinin en somut göstergesi olarak sosyal medyada geniş yankı buldu.

Barış Alper Yılmaz'ın mücadelesi EURO 2024 çeyrek finaline damga vurdu! - 3. Resim

SON DAKİKAYA KADAR MÜCADELE

Milli Takımımız, maçın son dakikasına kadar büyük bir azim ve kararlılıkla savaşırken, Barış Alper Yılmaz’ın performansı ve yaralı bacakları, verilen mücadelenin ne kadar yoğun ve önemli olduğunu gösterdi. Bu maç, Milli Takımımızın her zaman son ana kadar mücadele etmeye hazır olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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