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Başakşehir'den resmi açıklama: Çağdaş Atan için karar verildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Başakşehir&#039;den resmi açıklama: Çağdaş Atan için karar verildi
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Başakşehir FK, teknik direktör Çağdaş Atan'la yola devam edeceklerini duyurdu. Turuncu-lacivertli kulüp, İstanbul'un fethinin yıldönümü olan 29 Mayıs'ta 45 yaşındaki antrenör için imza töreni düzenlenecek.

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir FK'da geleceği belirsizliği koruyan olan Çağdaş Atan'la ilgili karar verildi. İstanbul kulübü, Çağdaş Atan ile yola devam edeceklerini resmen duyurdu.

Başakşehir'den resmi açıklama: Çağdaş Atan için karar verildi - 1. Resim

"ÇAĞDAŞ ATAN'IN BAŞARILARIMIZDA ÖNEMLİ PAYI VAR"

Başakşehir Futbol Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kurulduğu 2014 yılından bu yana Türk futboluna kazandırdığı kurumsal yapısı, sürdürülebilir başarı anlayışı ve örnek yönetim modeliyle dikkat çeken Başakşehir Futbol Kulübü, 11 yıllık kısa tarihinde, 9'uncu kez Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanarak önemli bir kilometre taşını daha geride bırakıyor. Bu başarıda son 2 yıldır teknik direktörümüz olarak önemli payı bulunan Çağdaş Atan ile yola devam ediyoruz. İstanbul'un fethinin yıldönümü olan 29 Mayıs Perşembe günü saat 12.00'de gerçekleştirilecek imza töreninde Başkanımız Göksel Gümüşdağ, Yönetim Kurulumuz ve futbolcularımız da yer alacaktır. Bugüne kadar Süper Lig şampiyonluğu yaşamış, 9'uncu kez de Avrupa kupalarında ülkemizi temsil etme onurunu taşıyacak olan kulübümüz; modern futbol anlayışı, altyapı yatırımları ve vizyoner yönetimiyle Türk futbolunun sürdürülebilir başarısına katkı sağlamaya devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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