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Başakşehir'den Roma'ya 8 milyon euroluk teklif! Yeni golcü geliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Başakşehir&#039;den Roma&#039;ya 8 milyon euroluk teklif! Yeni golcü geliyor
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Piatek'i Al-Duhail'e gönderen Başakşehir, Roma'da forma giyen Eldor Shomurodov'u kadrosuna katmak üzere.

Süper Lig'de yeni sezona iddialı girmek isteyen Başakşehir, hücum hattındaki boşluğu İtalya'dan kapatıyor. Polonyalı golcü Krzysztof Piatek'i 10 milyon euro karşılığında Katar ekibi Al-Duhail'e satan turuncu-lacivertliler, gözünü Roma'nın forveti Eldor Shomurodov'a çevirdi.

Başakşehir'den Roma'ya 8 milyon euroluk teklif! Yeni golcü geliyor - 1. Resim

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Başakşehir, Özbek yıldızın transferi için Roma ile 8 milyon euro seviyesinde anlaşma zemini arıyor. Görüşmelerin son aşamaya geldiği ve transferin kısa süre içinde resmiyet kazanabileceği ifade ediliyor.

Başakşehir'den Roma'ya 8 milyon euroluk teklif! Yeni golcü geliyor - 2. Resim

29 yaşındaki Shomurodov'un Roma ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor. Geçtiğimiz sezonu Serie A ekiplerinden Cagliari'de kiralık geçiren deneyimli forvet, 24 maçta forma giydi ve 3 gol, 3 asistlik katkı sağladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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