Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Başakşehir'den TFF'ye sert tepki! Göksel Gümüşdağ'a 23 gün hak mahrumiyeti

Başakşehir'den TFF'ye sert tepki! Göksel Gümüşdağ'a 23 gün hak mahrumiyeti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Başakşehir&#039;den TFF&#039;ye sert tepki! Göksel Gümüşdağ&#039;a 23 gün hak mahrumiyeti
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle 23 gün hak mahrumiyeti ve 750 bin lira para cezası alan Göksel Gümüşdağ için Başakşehir'den sert tepki geldi. Kulüp, TFF'ye itiraz edeceklerini duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 9 Mayıs 2025 tarihinde oynanan RAMS Başakşehir - Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'a 23 gün hak mahrumiyeti ve 750 bin TL para cezası verdi.

Başakşehir'den TFF'ye sert tepki! Göksel Gümüşdağ'a 23 gün hak mahrumiyeti - 1. Resim

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "9 Mayıs 2025 tarihinde oynanan RAMS Başakşehir - Fenerbahçe müsabakasının ardından Başkanımız Sayın Göksel Gümüşdağ'ın yaptığı açıklamalar ile ilgili olarak, TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 23 gün hak mahrumiyeti ve 750.000-TL para cezası vermesini büyük bir şaşkınlıkla öğrenmiş bulunmaktayız.

Başkanımız Gümüşdağ'ın açıklamaları, Türk futbol kamuoyunun da uzun süredir gündeminde olan ve ortak kaygılara teşkil eden hakem yönetimleri ile Merkez Hakem Kurulu uygulamalarına ilişkin genel nitelikli bir durum tespitinden ibarettir.

Sayın Başkanımız bu açıklamaları gerek Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gerekse de Anayasamız ile teminat altına alınan ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiği açıktır.

Bu anlamda, verilen cezaya anlam veremediğimizi belirtir, bu karara karşı TFF Tahkim Kurulu nezdinde itirazda bulunduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız.
Kulübümüz, Türk futbolunun daha şeffaf, adil ve öngörülebilir bir yapıya kavuşması yönündeki samimi çağrısını sürdürmeye; bunu yaparken de futbolun itibarını zedelemeyecek, marka değerini artıracak, sporda barış ve saygı ortamını koruyacak şekilde sorumlulukla hareket etmeye devam edecektir." ifadeleri yer aldı.

Başakşehir'den TFF'ye sert tepki! Göksel Gümüşdağ'a 23 gün hak mahrumiyeti - 2. Resim

Başakşehir'den TFF'ye sert tepki! Göksel Gümüşdağ'a 23 gün hak mahrumiyeti - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

ABD NATO'dan asker mi çekiyor? Trump yönetimi Avrupa'da tarihi kararın eşiğinde!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülleri'nin Mayıs ayı sahipleri belli oldu - SporTFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülleri'nin Mayıs ayı sahipleri belli olduGalatasaray'da Muslera dönemi sona eriyor! Yerine gelecek isim belli oldu - SporGalatasaray'da Muslera dönemi sona eriyor!Beşiktaş'tan Bankalar Birliği açıklaması - SporBeşiktaş'tan kritik Bankalar Birliği açıklaması!Leroy Sane için transfer yarışı! Galatasaray ve Fenerbahçe takipte - SporLeroy Sane için yarış başladı!Galatasaray'da Osimhen harekatı! Taraftar istiyor, yönetim çalışıyor - SporGalatasaray'da Osimhen harekatı!İrfan Can Kahveci krizi büyüyor! Menajerine talimat verdi - Sporİrfan Can Kahveci krizi büyüyor! Menajerine talimat verdi
Sonraki Haber Yükleniyor...