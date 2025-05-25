Belçika'da 90 yıllık hasret bitti! Union Saint-Gilloise tarih yazdı

Belçika 1. Futbol Ligi'nde tarihi bir şampiyonluk geldi! Royale Union Saint-Gilloise, 90 yıllık hasreti sona erdirerek mutlu sona ulaştı.

Ligin son haftasında Gent’i ağırlayan Union Saint-Gilloise, taraftarı önünde 3-1’lik skorla gülen taraf oldu. Joseph Marien Stadyumu'ndaki maçta perdeyi 11. dakikada Hırvat forvet Franjo Ivanovic açtı.

Gent, 45. dakikada Andri Gudjohnsen’in golüyle umutlansa da ikinci yarıda sahneye çıkan Promise Akinpelu, 68 ve 75. dakikalarda attığı gollerle şampiyonluğu ilan eden isim oldu.

Union Saint-Gilloise, sezonu 3. sırada tamamladı ve play-off etabında zafere ulaştı. Kupayı en son 1934-35 sezonunda müzesine götüren Union Saint-Gilloise, 12. kez Belçika şampiyonluğunu elde etti.