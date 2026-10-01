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Spor

Belçika'da TFF heyetine zorluk çıkarıldı

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Belçika'da TFF heyetine zorluk çıkarıldı
Başlık ResmiBelçika'da TFF heyetine zorluk çıkarıldı

A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'nde Belçika ile yapacağı karşılaşma öncesinde, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) heyetinin Belçika'ya girişinde sorun yaşandığı belirtildi.

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Uluslar A Ligi 1. Grup üçüncü haftasında Belçika ile deplasmanda karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, maç öncesinde Belçika'ya gitti.

A Milli Takım kafilesinin pasaport kontrolünden geçmesinin ardından TFF heyeti, sınır kontrol noktasında geçiş sırasında çeşitli zorluklarla karşılaştı.

TFF HEYETİ BELÇİKA'YA GİREMEDİ

HTSpor'un haberine göre; milli takımın pasaport kontrolünden geçmesi sonrası TFF heyetine geçişte zorluk çıkartıldı. Heyet henüz Belçika'ya giriş yapamadı.

Konuyla ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu'ndan açıklama yapılması bekleniyor.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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