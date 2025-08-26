Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Belözoğlu'nun kâbusu Trabzon! Kariyerinde en çok mağlup olduğu takım

Belözoğlu’nun kâbusu Trabzon! Kariyerinde en çok mağlup olduğu takım

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Süper Lig kariyerinde dikkati çeken bir istatistikle öne çıktı. Genç teknik adamın Süper Lig’de en fazla mağlup olduğu takım, beş yenilgi ile Trabzonspor oldu.

Teknik direktörlük kariyerinde daha önce Fenerbahçe, Başakşehir ve Ankaragücü’nde de görev yapan Belözoğlu, yalnızca Başakşehir’in başında olduğu süreçte Trabzonspor karşısında üstünlük sağlayabildi.

Belözoğlu’nun kâbusu Trabzon! Kariyerinde en çok mağlup olduğu takım - 1. Resim

TEKKE İLE BİR BAŞKA

Fenerbahçe ve Ankaragücü ile çıktığı maçlarda ise bordo mavililere karşı galibiyet sevinci yaşayamadı. Süper Lig’deki ilk üç haftayı 1-0’lık galibiyetlerle kapatan Trabzonspor, Fatih Tekke ile iyi bir başlangıç yaptı. Ligin ilk üç haftasını gol yemeden tamamlayan bordo mavililer, 39 sezon sonra kalesini kapattı. Trabzonspor, en son 1986-87 sezonunun ilk üç haftasında gol yememişti.  

