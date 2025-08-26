Belözoğlu’nun kâbusu Trabzon! Kariyerinde en çok mağlup olduğu takım

Teknik direktörlük kariyerinde daha önce Fenerbahçe, Başakşehir ve Ankaragücü’nde de görev yapan Belözoğlu, yalnızca Başakşehir’in başında olduğu süreçte Trabzonspor karşısında üstünlük sağlayabildi.

TEKKE İLE BİR BAŞKA

Fenerbahçe ve Ankaragücü ile çıktığı maçlarda ise bordo mavililere karşı galibiyet sevinci yaşayamadı. Süper Lig’deki ilk üç haftayı 1-0’lık galibiyetlerle kapatan Trabzonspor, Fatih Tekke ile iyi bir başlangıç yaptı. Ligin ilk üç haftasını gol yemeden tamamlayan bordo mavililer, 39 sezon sonra kalesini kapattı. Trabzonspor, en son 1986-87 sezonunun ilk üç haftasında gol yememişti.