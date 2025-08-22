Benfica'dan yeni karar! Kerem Aktürkoğlu imzayı atıyor: Sözleşme detayları...

Benfica, Eylül 2024'te Galatasaray'dan 12 milyon euro bonservis karşılığında transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu için Fenerbahçe ile günlerce süren görüşmelerde anlaşma sağlayamadı. 26 yaşındaki oyuncu ile yeni sözleşme imzalanacağı iddia edildi.

MAAŞINA ZAM YAPILACAK

Portekiz basınından O Jogo'da yer alan habere göre; Benfica, Fenerbahçe'nin 22,5 milyon euro bonservis ve 2,5 milyon euro bonus içeren son teklifini de redderek, milli futbolcuyu takımda tutma kararı aldı. Portekiz ekibi, Kerem Aktürkoğlu'nun maaşına zam yaparak, yeni sözleşme imzalama kararı aldı.

SERBEST KALMA MADDESİ ARTACAK

Brüt 2,8 milyon euro maaş alan yıldız futbolcuya, önemli bir zam yapılacağı ve sözleşmesinin 2029 yılına kadar uzatılacağı belirtildi. Benfica'da çıktığı 56 maçta 16 gol ve 13 asistlik performans sergileyen Kerem Aktürkoğlu'nun, 60 milyon euro olan serbest kalma maddesinin dartırılacağı öğrenildi.