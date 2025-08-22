Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Benfica'dan yeni karar! Kerem Aktürkoğlu imzayı atıyor: Sözleşme detayları...

Benfica'dan yeni karar! Kerem Aktürkoğlu imzayı atıyor: Sözleşme detayları...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Benfica'dan yeni karar! Kerem Aktürkoğlu imzayı atıyor: Sözleşme detayları...
Spor Haberleri

Fenerbahçe'ye transfer olması beklenirken Benfica'nın kadrosunda tutmaya karar verdiği ve sarı-lacivertli takıma karşı İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu maçında ilk 11'de şans verdiği Kerem Aktürkoğlu konusunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Benfica, Eylül 2024'te Galatasaray'dan 12 milyon euro bonservis karşılığında transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu için Fenerbahçe ile günlerce süren görüşmelerde anlaşma sağlayamadı. 26 yaşındaki oyuncu ile yeni sözleşme imzalanacağı iddia edildi.

Benfica'dan yeni karar! Kerem Aktürkoğlu imzayı atıyor: Sözleşme detayları...

MAAŞINA ZAM YAPILACAK

Portekiz basınından O Jogo'da yer alan habere göre; Benfica, Fenerbahçe'nin 22,5 milyon euro bonservis ve 2,5 milyon euro bonus içeren son teklifini de redderek, milli futbolcuyu takımda tutma kararı aldı. Portekiz ekibi, Kerem Aktürkoğlu'nun maaşına zam yaparak, yeni sözleşme imzalama kararı aldı.

Benfica'dan yeni karar! Kerem Aktürkoğlu imzayı atıyor: Sözleşme detayları... - 2. Resim

SERBEST KALMA MADDESİ ARTACAK

Brüt 2,8 milyon euro maaş alan yıldız futbolcuya, önemli bir zam yapılacağı ve sözleşmesinin 2029 yılına kadar uzatılacağı belirtildi. Benfica'da çıktığı 56 maçta 16 gol ve 13 asistlik performans sergileyen Kerem Aktürkoğlu'nun, 60 milyon euro olan serbest kalma maddesinin dartırılacağı öğrenildi.

Benfica'dan yeni karar! Kerem Aktürkoğlu imzayı atıyor: Sözleşme detayları... - 3. Resim

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

