Beşiktaş Al Ahli forması giyen milli yıldız Merih Demiral'ın peşinde! 15 milyon euro detayı

Düzenleyen: Hüseyin Ekici 19 Temmuz 2024 09:45 - Güncelleme: 19 Temmuz 2024 09:58 - Güncelleme:

Beşiktaş, Merih Demiral, Transfer, Haber

Spor Haberleri

Beşiktaş'tan transferde sürpriz bir atak geldi. Yıldız isimlerle kadrosunu güçlendirmeye devam eden Kartal'ın, Merih Demiral'ı transfer etmek istediği ifade ediliyor. Siyah-beyazlılar, milli futbolcunun yüksek bonservis bedeli sebebiyle Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'ye kiralama formülüyle gideceği belirtiliyor.