Beşiktaş Al Ahli forması giyen milli yıldız Merih Demiral'ın peşinde! 15 milyon euro detayı
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Beşiktaş'tan transferde sürpriz bir atak geldi. Yıldız isimlerle kadrosunu güçlendirmeye devam eden Kartal'ın, Merih Demiral'ı transfer etmek istediği ifade ediliyor. Siyah-beyazlılar, milli futbolcunun yüksek bonservis bedeli sebebiyle Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'ye kiralama formülüyle gideceği belirtiliyor.
Yaz transfer döneminde; Paulista, Rafa Silva ve Ciro Immobile gibi yıldızları kadrosuna katan Beşiktaş, savunma bölgesini güçlendirmek için harekete geçti.
Paulista'nın yanına deneyimli bir ismi almayı hedefleyen siyah-beyazlılar, Merih Demiral'a kanca attı.
KİRALAMA FORMÜLÜ DEVREYE GİRECEK
EURO 2024'te Avusturya karşısında attığı 2 golle A Milli Takımımızı çeyrek finale taşıyan Merih için Suudi Arabistan ekibinin kapısını çalan siyah-beyazlılar, 15 milyon euro cevabını alınca kiralama formülünü devreye soktu.
Başarılı stoperle temasa geçen yönetim, Al Ahli'yi kiralama teklifine ikna ederse süreci hızlandıracak ve Merih'e imza attıracak.
Kulübüyle 2026 yılına kadar kontratı bulunan 26 yaşındaki savunmacı, Arabistan ekibinden yıllık 10 milyon euro kazanıyor.