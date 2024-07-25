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Beşiktaş aradığı kanadı Arabistan'da buldu! Jota'ya resmi teklif yapıldı iddiası

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Beşiktaş aradığı kanadı Arabistan&#039;da buldu! Jota&#039;ya resmi teklif yapıldı iddiası

Spor Haberleri

Beşiktaş'ın, Suudi Arabistan'ın Al-Ittıhad takımında forma giyen Portekizli futbolcu Jota'ya teklif yaptığı iddia edildi. Oyuncunun Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı aktarıldı.

Yeni sezona Hollandalı Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst önderliğinde hazırlanan Beşiktaş, transferde yıldızı isimleri kadrosuna kattı. Paulista, Rafa Silva, Immobile ve Can Keleş'i kadrosuna katan Siyah-beyazlılar, rotasını bu kez baska bir yıldıza çevirdi.

RESMİ TEKLİF YAPILDI İDDİASI

Al-Ain'ın iddiasına göre; Beşiktaş, Al Ittihad forması giyen Portekizli kanat oyuncusu Jota'yı kiralamak için kulübüne resmi teklifini iletti.

Haber detayında Portekizli Jota'nın Beşiktaş'ın teklifine sıcak baktığı aktarıldı.

Beşiktaş aradığı kanadı Arabistan'da buldu! Jota'ya resmi teklif yapıldı iddiası - 1. Resim

BONSERVİSİNE SERVET ÖDENMİŞTİ

25 yaşındaki kanat oyuncusu Celtic'ten 29 milyon Euro karşılığında Al-Ittıhad'a transfer olmuştu.

Düzenleyen:  - Spor
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