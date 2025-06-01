Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, çıkan söylentileri yalanladı! Solskjaer'le devam!

Norveçli teknik adama destek veren siyah beyazlıların başkanı, Türkiye’de en pahalı futbol yapılanmasını oluşturduklarını söyledi.

MURAD TAMER'İN HABERİ - Beşiktaş’ta üçüncülük hedefinin uzağında kalınması üzerine teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer tartışılmaya başlanmış, gönderileceği söylentileri bile çıkmıştı.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı dedikodular artınca açıklamada bulundu ve 52 yaşındaki çalıştırıcıya net bir şekilde destek verdi. “Yeni sezona Ole Gunnar Solskjaer ile başlayacağız” diyen Adalı, Türkiye’deki en pahalı futbol yapılanmasını oluşturduklarını ve karşılığını alacaklarını söyledi.

ÜÇ TRANSFER YOLDA

Siyah beyazlıların başkanı, “Üç iyi transferi kampa yetiştirmeyi planlıyoruz. Öncelikli mevkilerimiz santrfor, sol kanat ve orta saha. Bu üç bölgeye yapacağımız transferler tartışmasız, net ve direkt ilk 11’e eklenecek isimler olacak.

Genç transferler de yapacağız ama bu dediğim yanlış anlaşılıyor. Sadece genç olmayacak, tecrübeli isimler de olacak. Sezon sonuna kadar yarışta kalacak bir takım olacağız” sözlerini kullandı.