Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, çıkan söylentileri yalanladı! Solskjaer'le devam!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, çıkan söylentileri yalanladı! Solskjaer'le devam!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, çıkan söylentileri yalanladı! Solskjaer&#039;le devam!
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Norveçli teknik adama destek veren siyah beyazlıların başkanı, Türkiye’de en pahalı futbol yapılanmasını oluşturduklarını söyledi.

MURAD TAMER'İN HABERİ - Beşiktaş’ta üçüncülük hedefinin uzağında kalınması üzerine teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer tartışılmaya başlanmış, gönderileceği söylentileri bile çıkmıştı.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, çıkan söylentileri yalanladı! Solskjaer'le devam! - 1. Resim

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı dedikodular artınca açıklamada bulundu ve 52 yaşındaki çalıştırıcıya net bir şekilde destek verdi. “Yeni sezona Ole Gunnar Solskjaer ile başlayacağız” diyen Adalı, Türkiye’deki en pahalı futbol yapılanmasını oluşturduklarını ve karşılığını alacaklarını söyledi.  

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, çıkan söylentileri yalanladı! Solskjaer'le devam! - 2. Resim

ÜÇ TRANSFER YOLDA

Siyah beyazlıların başkanı, “Üç iyi transferi kampa yetiştirmeyi planlıyoruz. Öncelikli mevkilerimiz santrfor, sol kanat ve orta saha. Bu üç bölgeye yapacağımız transferler tartışmasız, net ve direkt ilk 11’e eklenecek isimler olacak.

Genç transferler de yapacağız ama bu dediğim yanlış anlaşılıyor. Sadece genç olmayacak, tecrübeli isimler de olacak. Sezon sonuna kadar yarışta kalacak bir takım olacağız” sözlerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Galatasaray'da Muslera ve Mertens'ten sonra bir yıldız daha gidiyor!Marketler Kurban değil, et satıyor! Bayram öncesi önemli soru gündemde: Kurbanlık nerden alınmalı?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galatasaray'da Muslera ve Mertens'ten sonra bir yıldız daha gidiyor! - SporGalatasaray'da bir yıldız daha gidiyor!Dusan Tadic'ten 'mutfakta veda' sözleri: Biz böyle istedik! - SporDusan Tadic'ten 'mutfakta veda' sözleri: Biz böyle istedik!Fener'in eziyeti bitti! Mourinho'nun takımı sezonu kupasız kapattı - SporFener'in eziyeti bitti! Mourinho'nun takımı sezonu kupasız kapattıMarko Guduric'e dev teklif! EuroLeague devi 2,7 milyon euro önerdi - SporMarko Guduric'e dev teklif! EuroLeague devi 2,7 milyon euro önerdiBeşiktaş'ta yaprak dökümü! 3 isimle yollar kesin olarak ayrılıyor - SporBeşiktaş'ta yaprak dökümü! 3 isimle yollar kesin olarak ayrılıyorFenerbahçe'de Mourinho kararı: Yardımcıları gidiyor, Portekizli hoca kalıyor! - SporFenerbahçe'den flaş Jose Mourinho kararı! Onlar gidiyor...
Sonraki Haber Yükleniyor...