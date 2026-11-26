Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Gürcistan'daki olaylı Hapoel Beer-Sheva maçının ardından açıklamalarda bulundu. Adalı, Hapoel Beer-Sheva maçı sonrası Gürcistan polisinin taraftarlara yönelik orantısız güç müdahalesine tepki göstererek yaralı ve gözaltındaki taraftarların durumunu takip ettiklerini belirtti.

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Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan Hapoel Beer-Sheva maçının ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, polis müdahalesi sonrası yaşanan tribün olaylarına ilişkin konuştu.

Siyah beyazlı ekibin elde ettiği galibiyetin ardından konuşan Adalı, takıma destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, bakanlara ve tüm kulüplere teşekkür ederek futbolcuları tebrik etti.

"DÜN ÇOCUKLAR HAVADA DA PANİK YAŞADILAR"

Takımın Gürcistan'a ulaşma sürecinin oldukça zorlu geçtiğini belirten Adalı, "Dün çocuklar havada da panik yaşadılar. Sonradan Rize'ye indik. Sonra otobüsle buraya geldik. Sonu iyi oldu. Maceralı bir galibiyet oldu. Herkesi tebrik ediyorum. Herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

GÜRCİSTAN POLİSİNİN MÜDAHALESİNE TEPKİ

Karşılaşmanın ardından tribünlerde yaşanan olaylara ve Gürcistan polisinin müdahalesine de değinen Adalı, "Gürcistan polisinin orantısız güç uygulaması da hoş değildi. 2 yaralı taraftarımız vardı, gözaltında olanlar vardı. Tahmin ediyorum onları da alacağız." sözleriyle uygulanan gücün orantısız olduğunu dile getirdi.

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