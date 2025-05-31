Beşiktaş, Casemiro için düğmeye bastı! Transferde dev rekabet

Kaynak: Türkiye Gazetesi 31 Mayıs 2025 19:10 - Güncelleme: 31 Mayıs 2025 19:11 - Güncelleme:

Beşiktaş, Manchester United’ın tecrübeli orta sahası Casemiro’yu kiralık olarak kadrosuna katmak için harekete geçti. Siyah-beyazlıların transferdeki rakipleri arasında Fenerbahçe ve Roma da var.

Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Beşiktaş, dünyaca ünlü bir ismin peşine düştü. İspanyol basınında yer alan haberlere göre siyah-beyazlılar, Manchester United formasını giyen Brezilyalı orta saha Casemiro için devreye girdi. İlgili Haber Arroyo’ya üç talip! Beşiktaş'ın genç yıldızına teklif yağıyor Haberde Beşiktaş’ın yanı sıra Fenerbahçe ve Roma’nın da 32 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği ifade edilirken, oyuncunun kısa süre içinde geleceğiyle ilgili karar vereceği belirtildi. Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim’in Casemiro’nun ayrılığına onay verdiği ve takımda yeni bir yapılanmaya gitmek istediği öğrenildi. Beşiktaş, Casemiro transferi için önceliğini kiralama formülüne verirken, İngiliz devinde bu sezon 42 maça çıkan tecrübeli oyuncu 5 gol, 3 asistlik katkı sağladı. Casemiro’nun güncel piyasa değeri 12 milyon Euro civarında bulunuyor.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Yasin Görkem Erduran