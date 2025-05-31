Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Beşiktaş, Casemiro için düğmeye bastı! Transferde dev rekabet

Beşiktaş, Casemiro için düğmeye bastı! Transferde dev rekabet

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beşiktaş, Casemiro için düğmeye bastı! Transferde dev rekabet
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, Manchester United’ın tecrübeli orta sahası Casemiro’yu kiralık olarak kadrosuna katmak için harekete geçti. Siyah-beyazlıların transferdeki rakipleri arasında Fenerbahçe ve Roma da var.

Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Beşiktaş, dünyaca ünlü bir ismin peşine düştü. İspanyol basınında yer alan haberlere göre siyah-beyazlılar, Manchester United formasını giyen Brezilyalı orta saha Casemiro için devreye girdi.

Beşiktaş, Casemiro için düğmeye bastı! Transferde dev rekabet - 1. Resim

Haberde Beşiktaş’ın yanı sıra Fenerbahçe ve Roma’nın da 32 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği ifade edilirken, oyuncunun kısa süre içinde geleceğiyle ilgili karar vereceği belirtildi.

Beşiktaş, Casemiro için düğmeye bastı! Transferde dev rekabet - 2. Resim

Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim’in Casemiro’nun ayrılığına onay verdiği ve takımda yeni bir yapılanmaya gitmek istediği öğrenildi.

Beşiktaş, Casemiro için düğmeye bastı! Transferde dev rekabet - 3. Resim

Beşiktaş, Casemiro transferi için önceliğini kiralama formülüne verirken, İngiliz devinde bu sezon 42 maça çıkan tecrübeli oyuncu 5 gol, 3 asistlik katkı sağladı. Casemiro’nun güncel piyasa değeri 12 milyon Euro civarında bulunuyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kostic'ten Fenerbahçe'ye veda gibi mesaj! Geleceği için konuştuBakan Yerlikaya duyurdu! "Şirinleme" yöntemi maskesi düştü: 5 ilde operasyon
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
F1 İspanya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Oscar Piastri'nin oldu - SporF1 İspanya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Oscar Piastri'nin olduKostic'ten Fenerbahçe'ye veda gibi mesaj! Geleceği için konuştu - SporFilip Kostic'ten geleceği için açıklama!Konyaspor maçının ardından olay sözler! Skriniar'dan flaş açıklama - SporMilan Skriniar'dan Fenerbahçelileri korkutan açıklama!Fenerbahçe sezonu galibiyetle kapattı! Konyaspor karşısında geriden geldi - SporFenerbahçe sezonu galibiyetle kapattı!Galatasaray'ı takip ediyordu! Okan Özkan'dan iddialara cevap - SporGalatasaray'ı takip ediyordu! Okan Özkan'dan iddialara cevapGalatasaray anlaşmayı resmen duyurdu! Fernando Muslera'nın yeni görevi ortaya çıktı - SporGalatasaray resmen duyurdu! İşte Muslera'nın yeni görevi
Sonraki Haber Yükleniyor...