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Beşiktaş cephesinden Maccabi Tel Aviv maçı öncesi çarpıcı sözler! "Seve seve gelecekler"

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Avrupa Ligi'nde oynayacakları Maccabi Tel Aviv mücadelesi hakkında konuştu. İsrail ekibinin tüm güvenliklerinin sağlanacağını ifade eden Yücel, "Maccabi takımı seve seve İstanbul'a gelecek" dedi.

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacakları Maccabi Tel Aviv takımını İstanbul'da ağırlayacaklarını belirterek "Sporu politikaya alet etmezlerse bunu bir bahane olarak kullanmazlarsa biz gayet güzel bir şekilde Maccabi takımını İstanbul'da ağırlarız, tüm güvenliklerini de sağlarız. Hiçbir problem olmaz." dedi.

Beşiktaş cephesinden Maccabi Tel Aviv maçı öncesi çarpıcı sözler! "Seve seve gelecekler" - 1. Resim

İzmir Beşiktaşlılar Derneğini ziyaret eden Yücel, gazetecilere yaptığı açıklamada son olarak dün akşam Joao Mario'yu siyah -beyazlı renklere bağladıklarını, transfer yapmada bir sıkıntılarının olmadığını ancak mevcut oyuncuları göndermekle ilgili sorun yaşadıklarını söyledi.

Gönderilmek istenen oyuncuların ayrılmayı kabul etmediğini aktaran Yücel, "Elimiz kolumuz bağlanıyor. Çünkü bu oyunculara lisans çıkartmadığımız takdirde haklı fesih maddesinden yararlanarak sözleşmesindeki tüm ücreti talep ediyorlar. Şu an Amartey, Chamberlain ve Aboubakar'ı göndermeye çalışıyoruz. Bununla alakalı arkadaşlar canla başla mücadele ediyorlar. Transferde bundan sonra bir hamle olabilmesi çok zor. İlgilenen arkadaşlardan, 'hallettik, çözdük, gönderiyoruz' haberi gelmesi gerekiyor ki biz de hemen transfere yönelelim." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş cephesinden Maccabi Tel Aviv maçı öncesi çarpıcı sözler! "Seve seve gelecekler" - 2. Resim

Yücel, UEFA Avrupa Ligi'nde İstanbul'da 28 Kasım'da karşılaşacakları Maccabi Tel Aviv takımının, karşılaşmayı tarafsız sahaya aldırmak için girişimde bulunduğu iddialarıyla ilgili, İsrail ekibinin "lobi çalışması" yaptığını söyledi.

Beşiktaş cephesinden Maccabi Tel Aviv maçı öncesi çarpıcı sözler! "Seve seve gelecekler" - 3. Resim

Maccabi Tel Aviv'i İstanbul'da ağırlamayı beklediklerini ifade eden Yücel, şöyle konuştu:

"Karşı taraf amiyane tabirle cinlik yapıyor, oradaki basını kullanarak lobi faaliyetlerini yavaştan başlattılar. Maccabi takımı seve seve İstanbul'a gelecek. Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok büyük bir devlettir. Güvenilirlik açısından dünyadaki en güvenilir devletler arasındadır. Misafirlik açısından da dünyanın en misafirperver ülkesiyiz. Bunu çok açık ve net söyleyebiliyorum. O yüzden sporu politikaya alet etmezlerse bunu bir bahane olarak kullanmazlarsa biz gayet güzel bir şekilde Maccabi takımını İstanbul'da ağırlarız, tüm güvenliklerini de sağlarız. Hiçbir problem olmaz."

Ziyarette Dernek Başkanı Özlem Tezişçi Çeviren, Yücel'e çiçek ve kartal figürlü heykelcik hediye etti.

Beşiktaş'ın futbol şube sorumlusu ve futbolu temsilen basın sözcüsü Feyyaz Uçar da İzmir'de yaşadığını hatırlatarak ziyaretten ötürü Yücel'e teşekkür etti.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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